4年前欲做殯葬設施遭反對 今改揀蔥仍未申請雲縣府將罰
雲林縣西螺鎮九隆公墓旁一處空地4年前有業者整地興建殯葬設施，因距離吳厝國小僅一百多公尺，遭居民反對，近日居民發現該處以揀蔥為由，頻繁有人出入，擔心業者暗渡陳倉，縣府、西螺鎮公所今到場會勘，縣府表示，該處違反農地農用，將依法裁罰。
自救會發言人廖瑞生表示，先前業者要做殯葬設施，因緊鄰校園，地方強烈反對，縣府當時也以違反農地農用開罰，上月有居民發現該處有人頻繁出入，場外掛出徵求揀蔥工人布條，擔心是掛羊頭賣狗肉，向縣議員蔡明水及洪如萍等人陳情。
縣府今邀集西螺鎮公所到場會勘，民政處表示，現場沒有殯葬設施或殯葬使用，地主也未提出興辦事業計畫，但現場確實有工人在揀蔥。
農業處表示，該處為農牧用地，4年前已依違反區域計畫法農地未農用開罰地主，現雖做揀蔥使用，仍須取得農業設施許可，且面積不可高於占地4成，因業者未申請農業經營使用，將依法加重處分。
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