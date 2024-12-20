國發會攜手台南市 打造台灣首個引入「數位牧民」城市

國家發展委員會今天在台南市正式啟動「台灣數位遊牧簽證」計畫，台南成為全台首個引入數位牧民的城市。國發會主委劉鏡清表示，希望未來能促進台灣、日本及韓國的合作交流，吸引數位牧民來台創業，進一步壯大數位產業並提升台灣的國際競爭力。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣的第一個城市，也是科技與文化融合的典範。台南擁有南科、沙崙雙引擎科技聚落，不僅提供高科技人才發展空間，更因其豐富的文化底蘊和生活魅力，被CNN評選為2024最值得造訪的地點。此次國發會與台南市政府攜手合作，將首個國際數位遊牧服務據點設立於友愛市場數位創生聚落，希望吸引全球數位牧民前來體驗台南的獨特生活。

黃偉哲強調，友愛市場具有獨特的庶民美食文化，是傳統與創新的結合點。未來，該據點將提供共享工作空間，促進國際數位牧民與在地數位人才的資訊分享、技術交流及跨領域合作，並透過社群力量為數位牧民提供生活支持，進一步促進台南文化觀光及數位經濟發展。

劉鏡清指出，目前全球約有3500萬數位牧民，預計將達4000萬人。這些人才擁有優秀的數位能力與經驗，各國紛紛投入資源爭取數位牧民以促進經濟發展。研究顯示，台灣以其生活品質、美食、自然環境等優勢，成為亞洲最適合數位牧民發展的地區之一。

劉鏡清表示，台灣每年投入約1500億元於創新創業計畫，未來將持續提供友善環境及資金支持數位牧民。他期盼透過台南、大阪、釜山的城市交流，促進數位牧民經驗分享。