韓國男團EVNNE明晚台南耶誕獻唱 粉絲不畏寒流今提前卡位

2025台南市耶誕跨年活動首場演唱會將於明天下午6點，在永華市政中心西側廣場開演，韓國新人氣天團EVNNE，將耶誕前的演唱會表演獨家獻給台南，EVNNE7名帥氣成員今天下午提前與粉絲見面，在活動現場有北部粉絲南下不畏寒流提前卡位追星。

EVNNE出道一年即被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」，台南市長黃偉哲下午準備各式台南特產美味水果及甜點，邀請7位青春大男孩領略著名的「台南甜」，讓他們直呼住在台南實在太幸福。

黃偉哲表示，很高興EVNNE來到台南，很多年輕朋友敲碗，因此邀請EVNNE登上「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」舞臺，今天邀請7位成員品嘗台南水果及各項美食特產，將在地的甜蜜體驗帶回韓國，也祝福EVNNE明天有精彩表現。

EVNNE由KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫、朴祉厚，共7位成員組成，由KEITA擔任隊長。他們表示聽說台南是個很有文化底蘊的美麗城市，美食、景點聞名，期待粉絲們能推薦好吃、好玩的景點。

2025台南耶誕跨年首場大型演唱會明天下午6點將在永華市政中心西側廣場登場，演出藝人有五堅情（亞洲人氣男團）、EVNNE（韓國新人氣天團）、麋先生MIXER（金曲樂團）、美秀集團（2度入圍金曲獎最佳樂團）、大支（金音獎最佳專輯獎）、艾薇、陳華、張庭瑚（金鐘主持人）、Bettii杯緹等9組高知名度藝人，舞台前已有民眾提前用帳棚、鋪地墊等卡位。