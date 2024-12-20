嘉義縣議會化身「達哥遊樂園」 與弱勢團體歡樂過耶誕

嘉義縣議會今天舉辦寒冬送暖活動，今年除了媒合慈善團體捐贈物資，邀請身障及弱勢團體到議會餐廳吃午餐，議長張明達特地將議會大廳打造為「達哥遊樂園」，有夾娃娃機、彈珠台、套圈圈等童玩，每個人都能免費遊玩，大家玩得不亦樂乎。

嘉義縣議會大廳今天化身為「達哥遊樂園」，設有夾娃娃機、套圈圈、彈珠台與投籃球機等闖關遊戲設施，邀請身障及弱勢團體成員一起遊玩，還可以累積點數兌換玩偶等獎品，張明達頭戴氣球造型帽子，也為弱勢團體成員戴上氣球髮箍，玩得不亦樂乎相當熱鬧。

張明達2014年擔任議長後，每年底舉辦寒冬送暖公益活動，照顧弱勢團體，今年邀請嘉義縣9家立案身障福利機構約100人餐聚；嘉義縣獸醫師公會與嘉義縣家畜防治所連續10年配合勸募慈善物資，鼓勵農漁畜業者響應參與，還有多家民間企業共襄盛舉愛心捐助。

嘉義縣議會表示，嘉義縣天主教安道社福慈善事業基金會等4個團體約60人就到議會舉行「聖誕節報佳音活動」，今年拋磚引玉地提供210戶貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，立案身心障礙機構院生394人每人500元商品提貨券，總共82萬7千元全聯提貨券。