雲林斗六福興宮建廟曲折 今起安龍謝土建醮茹素6天小吃業公休
雲林縣斗六福興宮主祀開漳聖王，建廟後歷經重修，後又毀於洪水，重建後又在日治時期被迫拆除，57年前在斗六現址建廟完成後，遲未依習俗舉行安龍謝土儀式，適逢龍年，廟方今起舉辦為期6天安龍謝土五朝清醮儀式，配合習俗，所轄鎮西里民在期間配合茹素，部分店家因此公休6天。
斗六福興宮今起連續6天舉辦安龍謝土五朝清醮儀式，堂主陳嘉馨表示，這是當地居民一輩子只會遇到一次的地方大事，配合習俗，所轄鎮西里民必須配合吃素，包含雲林縣政府、斗六市公所、台大雲林分院等行政機關，但考量民眾信仰不同，僅採鼓勵方式，不強迫吃素，但附近仍有店家為此公休6天。
主委許順沙表示，斗六福興宮宮誌記載，福興宮創建於清嘉慶十二年（公元一八０七年），清道光十四年重修後毀於洪水，不久後重建又因日人為興建斗六鎮西國小禮堂被迫拆除，有一段期間開漳聖王神尊只能隨值年爐主奉祀在民宅，直到民國51年在現址重新修建，民國57年終於完工，歷經幾次增建，福興宮占地約0.7公頃。
陳嘉馨表示，依習俗宮廟完工後，必須舉行安龍謝土儀式，也代表之後將不再大興土木，福興宮完工至今尚未安龍謝土，今適逢龍年，選在12月20至25日舉行安龍謝土五朝清醮儀式，連續6天將由陳書玉歌仔戲團每天下午及晚上演出，21日10時起為「安龍謝土」儀式，信眾可以帶空瓶前來取龍水，帶回清淨宅所。相關科儀及活動可上斗六福興宮臉書專頁查詢。
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