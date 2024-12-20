點亮嘉義15個冬天 「胡桃鉗城堡」裝置藝術背後的耶誕故事

下周耶誕節，嘉義市世賢路1段昇億水電材料公司門前，今年打造令人驚豔耶誕裝置藝術，主題「胡桃鉗與城堡」，這座宛如童話般奇幻場景，不僅是節慶裝飾，更傳遞企業精神與永續理念動人象徵故事。

當冬夜的風輕輕拂過嘉義市街頭，耶誕節前，昇億水電材料公司門前連續15年，在昏暗中閃耀，為城市帶來溫暖光芒，每年打造耶誕裝置藝術的主題布置不同。

15年來，昇億水電董事長黃彥富帶領團隊堅持這份「點亮城市」的承諾，不論人力或資源投入，都未曾動搖。他說：「我們希望，每個經過這裡的人，都能在耶誕裝置找到一份簡單純粹幸福感，這是企業回饋地方最真摯的方式。」

今年「胡桃鉗城堡」裝置藝術，別具意義。昇億團隊將廢棄水電材料轉化為城堡塔樓、胡桃鉗士兵與燈飾，賦予老舊資材全新的生命力，呼應企業對永續發展目標（SDG）實踐。華麗背後，是對環境的守護與未來的負責。

這座聖誕城堡，早已超越「裝置」定義，成為市民心中難以取代的冬日記憶。每到12月，溫暖燈光點亮昇億門前廣場，胡桃鉗士兵威武守護著城堡，周圍流光溢彩的燈飾，讓路過的人們忍不住停下腳步，按下快門，留下屬於自己的聖誕印記。

「15年如1日的堅持，讓這座城堡不只是景點，更是生活儀式。」市民說，從孩子搶著跟每年裝置拍照，到如今長大成人，昇億耶誕裝置成為嘉義人心中最柔美風景。