銜接高鐵站 台南捷運藍線延伸線將辦3場環評公開會議

為加速推進台南捷運藍線延伸線計畫，市政府交通局於去年率先啟動藍延線綜合規劃作業，並同步展開環境影響評估作業，目前已完成相關成果。交通局預定2024年12月30日、2025年1月6日及1月8日，分別在仁德區仁義里活動中心、歸仁區歸仁里活動中心及關廟區山西宮會議室舉辦第一期藍延線環評作業公開會議。

藍延線全長15.19公里，採用與藍線一致的高架單軌系統，設有15座車站及1座機廠。營運路線分為兩部分：關廟線自藍線B01站（大橋）至藍延線BK08站（關廟國中），尖峰時刻班距最短達4分鐘；高鐵線則由藍延線BK01站（家樂福）至BH07站（沙崙綠能科學城），路線自藍線一期延伸，將捷運服務範圍擴展至仁德、歸仁、關廟及沙崙綠能科學城。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲強調捷運建設應兼顧環境保護與地方民意，努力實現市政建設與環境永續共存的雙贏局面。公開會議將針對施工及營運期間可能產生的空氣汙染、噪音、震動及交通影響，詳述減輕對策，確保居民生活品質與權益。

環評報告全面涵蓋生活、自然、社會及文化等層面，並依據環保法規進行科學調查與分析，提出具體環境管理計畫。相關內容已於環境部環評開發案論壇網站（https://eiadoc.moenv.gov.tw/eiaforum/）公布，並通知沿線區公所與里辦公處舉辦公開會議。