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柴油烏賊車注意！南市AI智慧判煙 1個月辨識逾7萬車次

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局引進AI智慧判煙，強化柴油車汙染管控。圖／台南市環保局提供
台南市環保局引進AI智慧判煙，強化柴油車汙染管控。圖／台南市環保局提供

台南市環保局為掌握轄內行駛中柴油車汙染排放情況，今年在5個柴油車輛行駛頻繁的路段架設AI智慧判煙系統，1個月內辨識超過7萬輛次柴油車，發現99輛次車輛有汙染之虞，經人工輔助確認後，召回24輛次進行排煙不透光檢測，若排放超標，將依法告發處分。

環保局表示，柴油車行駛過程中排放廢氣，是主要的移動汙染源之一。過去多由稽查人員於重點路段進行目測判煙，但人工稽查效能有限，且行駛車輛快速通過也增加執法的危險性。

為提升汙染管制效能，今年導入AI智慧判煙系統，並選定南區濱南路、安南區台江大道、仁德區太子路、永康區王行路及新營區復興路等5處熱區路段，進行全天候監測，大幅提高稽查效率。

市府呼籲柴油車主應主動配合排煙檢測，如檢測不合格應盡速完成改善，建議車主善用政府提供的汰舊換新補助或燃油系統維修補助，不僅能提升車輛性能，也能有效減少汙染，共同維護空氣品質

環保局長許仁澤表示，台南市已畫設3處空氣品質維護區，柴油車進入相關區域需符合排放規範，並取得自主管理標章。未來將持續優化AI智慧判煙系統的運用，不定時調整架設區域，掌握柴油車行駛熱區，並建立汙染潛勢地圖，針對納管率偏低路段加強攔檢及稽查。

環保局提醒，柴油車若因檢測不合格需進行燃油系統維修，可至環境部網站查詢補助資訊，或致電補助專線02-85124402，了解申請細節。

台南市環保局引進AI智慧判煙，強化柴油車汙染管控。圖／台南市環保局提供
台南市環保局引進AI智慧判煙，強化柴油車汙染管控。圖／台南市環保局提供

柴油車 環保局長 空氣品質

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