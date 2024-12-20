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雲林麥寮鄉今年即將突破5萬人 編撰鄉志從過去展望未來

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林發展最快速的麥寮鄉啟動編撰鄉志，從過去展望未來，雲科大編撰團隊說明未來鄉志編製將深入各村網羅更豐富的鄉情文史。記者蔡維斌／翻攝
雲林發展最快速的麥寮鄉啟動編撰鄉志，從過去展望未來，雲科大編撰團隊說明未來鄉志編製將深入各村網羅更豐富的鄉情文史。記者蔡維斌／翻攝

雲林麥寮鄉為六輕所在地，20多年來發展迅速，人口原僅約3萬多人，今年已即將突破5萬人大關，已成為雲林第3大鄉鎮，為讓麥寮人從過去展望未來，了解家鄉整個發展歷程，委託雲林科技大學團隊著手編撰「麥寮鄉志」，將深入網羅鄉情人文，期能發行一套通俗可讀而饒富風土民情的地方志書。

麥寮鄉原以農漁立鄉，位處雲林最西北角的濁水溪出海口，20多年前台塑六輕麥寮設廠，翻轉麥寮發展成為雲林的工商大城，就業機會多、社會福利好，人口快速成長從原本3萬多人，今年11月已達4萬9947人，將突破5萬大關。

為記錄這座農業大縣發展最快的城鄉，麥寮鄉公所決定編撰「麥寮鄉志」，特委託雲林科技大學副教授謝瑞隆帶領團隊，將結合院校學者與在地文化工作者一同編纂，從老照片與文物史料徵集，發動鄉民提供文史資料，以村落座談方式廣集麥寮文史與傳說故事。

謝副教授說，麥寮鄉的海豐港、拱範宮、拱樂社歌仔戲到台塑六輕均是別具代表性的史蹟文化，為呈現麥寮豐富多元的鄉情，團隊將深入各村調研並網羅更多史籍人文，期能編纂出一套通俗可讀而饒富風土民情的地方志書。

許忠富說，麥寮人口增加、社群多元，以及帶來的商業和產業，改變了原有的發展型態，例如因應發展需求，透過都市計畫調整住宅與產業用地，就會改變了麥寮原有的樣貌，所以對一座發展快速的鄉城，鄉志編撰相形重要，讓大家能回顧歷史、展望未來。

許忠富指出，期待鄉志詮釋麥寮鄉數百年歷史人文風情，詳細記錄地理、藝文、教育、宗教、政經等面向，也將記載地方各年代的軼聞事錄，建構一部屬於麥寮人的地方史，作為後人傳承素材，讓鄉民更加認識自己生長的土地，凝聚愛鄉情懷。

雲林發展最快速的麥寮鄉啟動編撰鄉志，從過去展望未來，凝聚鄉民愛鄉情懷。記者蔡維斌／翻攝
雲林發展最快速的麥寮鄉啟動編撰鄉志，從過去展望未來，凝聚鄉民愛鄉情懷。記者蔡維斌／翻攝
雲林發展最快速的麥寮鄉啟動編撰鄉志，從過去展望未來，鄉長許忠富期待透過鄉志凝聚鄉民愛鄉情懷。記者蔡維斌／翻攝
雲林發展最快速的麥寮鄉啟動編撰鄉志，從過去展望未來，鄉長許忠富期待透過鄉志凝聚鄉民愛鄉情懷。記者蔡維斌／翻攝

團隊 雲林 麥寮

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