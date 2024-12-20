雲林麥寮鄉今年即將突破5萬人 編撰鄉志從過去展望未來

雲林縣麥寮鄉為六輕所在地，20多年來發展迅速，人口原僅約3萬多人，今年已即將突破5萬人大關，已成為雲林第3大鄉鎮，為讓麥寮人從過去展望未來，了解家鄉整個發展歷程，委託雲林科技大學團隊著手編撰「麥寮鄉志」，將深入網羅鄉情人文，期能發行一套通俗可讀而饒富風土民情的地方志書。

麥寮鄉原以農漁立鄉，位處雲林最西北角的濁水溪出海口，20多年前台塑六輕麥寮設廠，翻轉麥寮發展成為雲林的工商大城，就業機會多、社會福利好，人口快速成長從原本3萬多人，今年11月已達4萬9947人，將突破5萬大關。

為記錄這座農業大縣發展最快的城鄉，麥寮鄉公所決定編撰「麥寮鄉志」，特委託雲林科技大學副教授謝瑞隆帶領團隊，將結合院校學者與在地文化工作者一同編纂，從老照片與文物史料徵集，發動鄉民提供文史資料，以村落座談方式廣集麥寮文史與傳說故事。

謝副教授說，麥寮鄉的海豐港、拱範宮、拱樂社歌仔戲到台塑六輕均是別具代表性的史蹟文化，為呈現麥寮豐富多元的鄉情，團隊將深入各村調研並網羅更多史籍人文，期能編纂出一套通俗可讀而饒富風土民情的地方志書。

許忠富說，麥寮人口增加、社群多元，以及帶來的商業和產業，改變了原有的發展型態，例如因應發展需求，透過都市計畫調整住宅與產業用地，就會改變了麥寮原有的樣貌，所以對一座發展快速的鄉城，鄉志編撰相形重要，讓大家能回顧歷史、展望未來。