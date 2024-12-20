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南市建置緊急車輛優先號誌系統 黃偉哲：全國規模最大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左六）今天在成大醫院舉行「緊急救護、智慧暢行」記者會，將建置全國最大緊急車輛優先號誌系統提升黃金救援效率。圖／台南市交通局提供
台南市長黃偉哲（左六）今天在成大醫院舉行「緊急救護、智慧暢行」記者會，將建置全國最大緊急車輛優先號誌系統提升黃金救援效率。圖／台南市交通局提供

為爭取緊急傷病患更多黃金救援時間，台南市政府積極建置緊急車輛優先號誌系統，市長黃偉哲今天在成大醫院主持成果分享會，未來計畫擴展至大台南區域醫院路廊。

黃偉哲指出，救護勤務爭分奪秒，若能縮短每個路口4秒通過時間，累積下來將大幅提升成功救治率。目前台南市所有救護車均配備12導程心電圖，加上優先號誌系統，讓醫療團隊能更高效搶救傷病患。

交通局長王銘德說，台南市自2021年起利用車路聯網技術，陸續在奇美醫院至成大醫院、安南醫院周邊及多事故路口建置優先號誌系統，至今涵蓋35處路口，並擴展至郭綜合醫院、台南市立醫院與榮總台南分院等醫療機構周邊，累計裝置20輛救護車、3輛消防車，是國內規模最大的緊急車輛優先號誌系統。

根據統計，優先號誌系統能使救護車通過路口平均減少4秒，提升36.8%行車速率及89.9%綠燈通過率，顯著減輕駕駛心理壓力與提升救護效率。

王銘德表示，今年還新增的動態警示標誌，則能即時顯示救護車行進方向，進一步提醒用路人讓道，確保路口通行安全。目前於西門路中正路口、小東路長榮路口、中華東路崇善路口、高速一街與永二街口等4處建置動態警示標誌，透過標誌即時顯示緊急救護車輛到達路口的來向。

黃偉哲強調此系統整合救護車、消防車，為全國首創且規模最大，將有效降低救護勤務事故風險、提升救援效率，緊急車輛優先號誌系統的持續擴建將是市府的重要工作目標，未來將爭取更多中央經費，逐步完善系統建設，確保台南市民在面對突發傷病時，能得到最快速、最安全的救援服務。

台南市長黃偉哲（右五）今天在成大醫院舉行「緊急救護、智慧暢行」記者會，將建置全國最大緊急車輛優先號誌系統提升黃金救援效率。圖／台南市交通局提供
台南市長黃偉哲（右五）今天在成大醫院舉行「緊急救護、智慧暢行」記者會，將建置全國最大緊急車輛優先號誌系統提升黃金救援效率。圖／台南市交通局提供
台南市建置全國最大緊急車輛優先號誌系統提升黃金救援效率。圖／台南市交通局提供
台南市建置全國最大緊急車輛優先號誌系統提升黃金救援效率。圖／台南市交通局提供

台南 成大醫院 救護車

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