2025台南搖滾耶誕演唱會明晚登場 交通管制出爐

2025台南搖滾耶誕演唱會將於明晚6時起至10時在台南市永華市政中心西側廣場舉行，邀請韓國新人氣天團EVNNE等多組國內外藝人演出。為維護演唱會期間交通順暢，安平區永華市政中心周邊將實施交通管制，台南市警四分局建議民眾出行前預先規畫行車路線，避開易塞車路段。

市警四分局指出，將動員89名警力及40名義交人員，負責現場交通疏導及安全維護工作。為配合活動需求，21日下午1時至晚間11時，東西南榕大道、建平路（府前路至永華路）及府前路（建平路至府前四街）東向車道等路段將實施道路全線雙向封閉管制。

警方指出，預計車流將湧入永華路、府前路及中華西路周邊，屆時將依車流量狀況機動調整號誌時制，以利幹道行車動線順暢並紓解車流。來往台南東西兩地的民眾可提前改道，行駛健康路、民權路及和緯路；南北向車流則選擇金華路通行。

此外，今晚8時至22日0時，以下路段將實施停車管制：東西南榕大道、南島路（建平路至中華西路）、建平路（府前路至永華路）及府前路南側（建平路至府前四街）的路邊停車格禁止停車；同時，府前路南側（建平路至中華西路）、建平路東側（府前路至永華路）、永華路北側（西南榕大道至建平路）以及南島路兩側（中華西路至東南榕大道）的人行道禁止停放機車。請民眾務必配合並遵守相關管制措施。

警方表示，為便利參與活動的民眾停車，市府於建平三街空地設置活動臨時停車場，也可使用鄰近的正生公園地下停車場或生活美學館等停車場，再步行至市府西側廣場，減少停車造成的不便。