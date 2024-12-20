國際管樂節明天嘉市踩街遊行 特別安排世界棒球賽奪冠應援曲

2024嘉市國際管樂節今起到明年1月1日，帶來12天超過80場精彩演出。適逢中華棒球隊首次奪世界冠軍，明天下午中央噴水圓環封街踩街遊行，除49支國內外優秀管樂旗隊演出，特別安排「台灣尚勇」、「Team Taiwan」應援曲演奏表演，讓大家再次回顧榮耀喜樂氛圍時刻。

文化局說，今年以「管他甚麼音樂，全城瘋管樂」為題，號召全民響應來嘉瘋管樂，也將嘉市的熱情傳遞至全台各地，展現管樂之都的風情與魅力。

今年參與踩街的國防軍事院校隊伍數突破往年紀錄，高達9支軍樂隊，包含陸軍官校、海軍官校、空軍官校、國防大學政治作戰學院復興崗、管理學院及理工學院風嶺軍樂隊，以及海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防幹部預備學校樂旗隊、空軍航空技術學院鼓號樂旗隊。

值得一提的是，今年海軍陸戰隊樂儀隊除參與管樂節演出，更指派優秀隊員到嘉工協助訓練該校管樂隊學生訓練儀隊基本槍法，嘉工也會參與管樂踩街嘉年華來展現他們訓練的成果。

市長黃敏惠說，今年嘉市國際管樂節除可以在音樂廳享受國際大師包括日本鈴木英史、佐藤友紀、法國大衛朗格萊等音樂家的協奏演出，也能在戶外看到聲勢陣容浩大的行進管樂隊以及華麗的旗舞演出。明天周末下午2點管樂踩街嘉年華特別邀請到49支國內外優秀管樂旗隊演出。