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台南明年起開放部分騎樓可停機慢車
台南騎樓停放機慢車頻遭檢舉，甚至引起民眾與警方對立，交通局昨公告明年1月1日起開放部分騎樓可停機慢車，若所有權人不願讓停則能申請禁停；但汽車依舊不能停，市長黃偉哲說，全台都沒人敢開放設攤、停汽車，先解決機慢車問題。
依道路交通管理處罰條例，騎樓是禁止停車處所，但若不妨害行人通行，經設置標誌或標線後，則可開放。交通局長王銘德說，南市以往採「原則禁止、例外開放」的方式，須經會勘確認後才開放停放，然而，考量台南幅員廣大與地方需求，未來將採「原則開放、例外禁止」，更符合實際需求。
王銘德解釋，其他五都作法各有不同，台北、新北市仍採原則禁止、例外開放，而高雄、台中、桃園則已採如同台南將上路的模式。
交通局說明，在不妨礙行人通行、未被核定禁止停車的騎樓空間，須保留1.5公尺寬的人通道及出入空間後，能沿騎樓外緣垂直道路方向即可停放機慢車，欲停車者要以牽行車輛方式移動；如建築物所有權人不願開放騎樓停放機慢車，可向交通局申請禁停，經核准後將於現場設禁止停車牌面，保障騎樓使用的多元性與合法性。
市議員林燕祝認同說，騎樓停車新制才能解決現有的停車亂象，兼顧行人通行，民眾可知道那裡可以停車、警察單位取締也有依據，避免警民對立。
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