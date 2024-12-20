台南社大淨灘統計…海廢監測 塑膠製品最多

台南社大海廢小組公布2年來海廢種類，以塑膠袋、保麗龍、寶特瓶、塑膠飲料杯等最多，南區四鯤鯓來自國外的海廢近1年來也增多，顯示海廢數量並未減少；社大認為，應加強回收、鼓勵塑膠袋重複使用及自帶容器的宣導、輔導。

南市環保局長許仁澤說，針對海灘上垃圾，市府每個月檢討一次，各權責單位都會定期清理，目前也有許多社團、企業在淨灘，被動清理是好事，但更重要的是防止海上漂來的垃圾，只是涉及到海上及船舶管理，陸上作為會加強宣導、落實垃圾減量，讓回收機制更完整。

台南社大研究員晁瑞光指出，以近2年淨灘時統計的海廢數量為例，塑膠袋、塑膠製品、保麗龍、寶特瓶、塑膠繩子、塑膠飲料杯、吸管、瓶蓋最多。

晁瑞光說，這些海廢分3大類，其中與牡蠣養殖有關的為保麗龍等發泡材質塑膠品，以及塑膠、鐵製繩子，第2類是一次性飲料容器，寶特瓶最多，主要來自中國大陸、越南、菲律賓，又以大陸最多，而四鯤鯓海漂物近1年多明顯增加，經分析，可能與海漂數量增多、極端氣候頻繁影響，導致被風浪沖來此。

第3類是海灘上可見破碎塑膠製品、塑膠微粒，還有許多塑膠袋則看起來還新的，研判是被亂丟，隨溪流沖到出海口，最近更在四鯤鯓發現電路板等廢棄電子零件，懷疑是二仁溪部分廢棄電子零件被沖到出海口、再被捲到附近海灘，也是警訊。

台南社大建議，牡蠣養殖方式須逐步剔除發泡材質塑膠，政府也要減少天災釀養蚵設備受損變海廢。海廢社今年最後一次淨灘是22日下午2點，在南區四鯤鯓海景天橋下集合。