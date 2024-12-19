阿里山日出音樂會發布主題曲 元旦看直播抽住宿券
嘉縣府今天發布由華裔美籍音樂人林中宣創作的2025阿里山日出印象音樂會主題曲「步上軌向前看」，並宣布元旦民眾在臉書觀看直播，並留下新年賀語，就有機會獲得高檔酒店雙人住宿券。
嘉義縣政府文觀局今天發布2025阿里山日出印象音樂會主題曲「步上軌向前看」，YouTube有百萬點擊率的主題曲作者林中宣（Sam Lin），在縣府前森林公園現場演出，並與縣長翁章梁一同介紹阿里山物產，試吃阿里山美食。
翁章梁接受媒體聯訪說，今年日出印象音樂會準備許多高水準表演，除林中宣外，還有朱宗慶打擊樂團、樂興之時管絃樂團及在地鄒族魅力團隊「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」跨界共演，音樂會將從元旦清晨5時半開始，一路演出到曙光露出。
文觀局強調，元旦音樂會現場將送出200份2025年嘉義限定桌曆，無法前往現場民眾只要透過慢遊嘉義臉書（Facebook）粉絲專頁觀看直播，並在直播中留下新年賀語，就有機會獲得阿里山賓館及阿里山英迪格酒店雙人住宿券。
此外，12月21日、22日、28日及29日中午12時，將透過慢遊嘉義官方LINE帳號舉辦日出音樂會抽獎活動，每天抽出23個得獎名額，每個日期獎品皆不同，歡迎民眾參加活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言