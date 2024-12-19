南市房屋稅徵收率自治條例修正三讀通過 建商稅率稍降

台南市房屋稅徵收率自治條例草案送議會審查，此次修法廣受關注，議員間意見不一，最終以協商版本過關，調降起造人部分級距稅率，明年5月適用新稅率，預計為市庫增加約1.5億元收入。

因囤房稅茲事體大，也有建商公會陳情，市議會今天上午再度召開政黨協商，在議事廳也有多位議員發言討論，有的支持市府版，認為協商版牴觸母法，恐有適法性問題。

但最終通過協商版，針對建商待銷售房屋的稅率進行調整，將1至2年、2至3年的稅率，從原本的2.4%和3.6%分別降至2.2%和2.8%。

財稅局說，此次議會通過的版本與其他縣市以財政部基準訂定稍有不同，稍感遺憾但仍尊重。

對其他非自住住家用房屋的稅率則大幅調升，現行1戶稅率1.5%、兩戶1.8%的規定，未來將翻倍至3.2%。

對此，部分議員表達強烈不滿，市議員蔡育輝更批評該稅率調整缺乏彈性，尤其忽略了房屋大小、年限及繼承等特殊情況，認為此舉將造成許多無辜屋主的負擔。將於下次臨時會提案，希望重新檢討此部分稅率。

根據市府統計，台南市共有約59.5萬名房屋稅納稅義務人，其中僅4.69%、約2.8萬人屬於多屋族或其他受影響者，其餘95%的納稅人不受新稅率影響。新版本中，對於只有1戶房屋的屋主，稅率由現行1.2%降為1%，預計有27.1萬戶受惠。