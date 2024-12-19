中正紀念堂新願景概念競圖展巡迴台南 共築公民想像

中正紀念堂除了現在的模樣，是否還有其他可能性。以徵件競圖作為社會溝通進行策展的「中正紀念堂新願景概念競圖」成果展，近期將巡迴至台南，盼激發更多對話，勾勒未來願景。

「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」成果展由台灣現代建築學會、中華民國景觀學會，以及中華民國都市設計學會共同策劃。

策展團隊透過新聞稿分享，中正紀念堂園區作為台灣社會文化與歷史的重要地標，其未來轉型不僅關乎空間設計，更深刻牽動國家記憶與社會共識的形成。此次成果展試圖透過設計競圖與策展，翻轉對該地的單一想像，從歷史、現實與未來3個層次，重新定位中正紀念堂在城市與社會中的角色。

此次展覽內容不僅呈現參賽作品的創意設計，亦揭示參賽團隊如何在環境永續、轉型正義與公共參與間取得平衡。展覽期間舉辦的導覽活動和論壇，特別邀請相關領域的專家學者與民眾對話，共同探討如何讓空間成為促進社會連結、實現轉型正義的重要媒介。

策展團隊表示，活動不僅是一次靜態展示，更是一場動態社會實驗，讓每一名參觀者成為共同參與塑造台灣未來城市面貌的一份子。

展區共分為5個主題，包括「自然共生：生態與威權的地景對話」、「解放空白：開放與公共的新視野」、「記憶迴響：凝視歷史，重塑記錄」、「脈絡交織：既存系統的連結與超越」和「眾聲喧嘩：多元使用活動的介入」。成果展將於台南文化創意產業園區茉莉工坊展出，展期自今年12月20日至2025年4月13日。