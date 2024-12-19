快訊

洗車變撞車…台鐵直衝電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

僅小刪20萬5千元 台南市114年總預算三讀通過

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會第4屆第7次臨時會今天閉幕 ，通過114年度市總預算及多項議案。記者吳淑玲／攝影
台南市議會第4屆第7次臨時會今天閉幕 ，通過114年度市總預算及多項議案。記者吳淑玲／攝影

台南市議會第4屆第7次臨時會於今天閉幕，會中完成審議114年度市總預算案，並三讀通過，僅刪減交通局交通作業基金收入20萬5千元，其他預算均依案通過。

此外，大會審議通過27案墊付預算，總金額達近9億4千萬元。議長邱莉莉感謝市長黃偉哲及市府團隊的合作，並肯定府會攜手推動市政建設的努力。

市議會本次臨時會以審查114年度市總預算案為主要議題。根據預算編列，114年度市總預算歲入為1202億4795萬6千元，歲出為1246億8,865萬5千元，營業基金本年度淨利為1895萬2千元。

非營業基金部分，包括作業基金短絀2億3946萬7千元及特別收入基金短絀16億5946萬9千元。在經過多次審議後，最終僅對交通作業基金收入進行刪減，其餘預算案均依原案或聯席審查意見通過。

市府提案的兩項市法規案也在19日完成二讀及三讀程序。其中，「台南市建設公債發行自治條例」草案經修正後通過、「台南市房屋稅徵收率自治條例」草案通過協商版本，均完成三讀。

在工會相關議題方面，副市長葉澤山針對教育產業工會會務報告第二次協商結果向大會說明。工會理、監事所屬學校需符合相關條件，才能動支114年度預算的規定，經議長邱莉莉與議員蔡育輝提復議後，大會決議修正。包括教師擔任理、監事時，應維持基本授課節數，不得減授，並規定處理會務假需在任課外時間進行，除理事長外，其餘不得影響授課進度。

第7次臨時會自12月10日至19日召開，共審議市府29件提案，其中27件為墊付預算案，總金額達9億3782萬9千元，均獲同意先行墊付。

台南 邱莉莉 黃偉哲

延伸閱讀

月上8堂課領8萬8千？南市教產工會會務假爭議 通過限制條款

南市民進黨團新任總召周嘉韋 律師背景展現新生代戰力

台南房屋稅條例修正通過 95%納稅人不受影響

勞動部大內宣不手軟？ 民眾黨團：墊付基金都敢花

相關新聞

南市房屋稅徵收率自治條例修正三讀通過 建商稅率稍降

台南市房屋稅徵收率自治條例草案送議會審查，此次修法廣受關注，議員間意見不一，最終以協商版本過關，調降起造人部分級距稅率，...

僅小刪20萬5千元 台南市114年總預算三讀通過

台南市議會第4屆第7次臨時會於今天閉幕，會中完成審議114年度市總預算案，並三讀通過，僅刪減交通局交通作業基金收入20萬...

嘉義市「木都嘉義永續+1」獲國家永續發展獎 唯一縣市府參選獲獎

嘉義市府推動「新永續淨零」再傳捷報！今年跨局處合作，以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，宣...

嘉義縣六腳鄉幼兒園完工啟用 打造純白色系溫馨校舍

嘉義縣六腳國小舊有幼兒園1960年興建，耐震係數不足且逾使用年限，斥資2434萬元拆除、異地重建，歷經2年多完工，縣長翁...

南市民進黨團新任總召周嘉韋 律師背景展現新生代戰力

台南市議會民進黨團今天舉行新卸任總召集人、副總召集人及幹事長等幹部改選會議，經民進黨團內議員協調後，一致同意由具有法律背...

青農返鄉 台南市有耕地公告放租再加碼

鄉村農地因人口老化、外流等因素，閒置面積愈來愈多，台南市為落實「新農人」、「永續農業」政策及提升市有耕地的土地經濟效用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。