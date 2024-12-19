僅小刪20萬5千元 台南市114年總預算三讀通過

台南市議會第4屆第7次臨時會於今天閉幕，會中完成審議114年度市總預算案，並三讀通過，僅刪減交通局交通作業基金收入20萬5千元，其他預算均依案通過。

此外，大會審議通過27案墊付預算，總金額達近9億4千萬元。議長邱莉莉感謝市長黃偉哲及市府團隊的合作，並肯定府會攜手推動市政建設的努力。

市議會本次臨時會以審查114年度市總預算案為主要議題。根據預算編列，114年度市總預算歲入為1202億4795萬6千元，歲出為1246億8,865萬5千元，營業基金本年度淨利為1895萬2千元。

非營業基金部分，包括作業基金短絀2億3946萬7千元及特別收入基金短絀16億5946萬9千元。在經過多次審議後，最終僅對交通作業基金收入進行刪減，其餘預算案均依原案或聯席審查意見通過。

市府提案的兩項市法規案也在19日完成二讀及三讀程序。其中，「台南市建設公債發行自治條例」草案經修正後通過、「台南市房屋稅徵收率自治條例」草案通過協商版本，均完成三讀。

在工會相關議題方面，副市長葉澤山針對教育產業工會會務報告第二次協商結果向大會說明。工會理、監事所屬學校需符合相關條件，才能動支114年度預算的規定，經議長邱莉莉與議員蔡育輝提復議後，大會決議修正。包括教師擔任理、監事時，應維持基本授課節數，不得減授，並規定處理會務假需在任課外時間進行，除理事長外，其餘不得影響授課進度。

第7次臨時會自12月10日至19日召開，共審議市府29件提案，其中27件為墊付預算案，總金額達9億3782萬9千元，均獲同意先行墊付。