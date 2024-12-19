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嘉義市「木都嘉義永續+1」獲國家永續發展獎 唯一縣市府參選獲獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，上午市長黃敏惠（右三）率市府團隊，從行政院長卓榮泰（左三）手中接下「政府機關類永續發展獎」獎座。圖／嘉市府提供
嘉義市府以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，上午市長黃敏惠（右三）率市府團隊，從行政院長卓榮泰（左三）手中接下「政府機關類永續發展獎」獎座。圖／嘉市府提供

嘉義市府推動「新永續淨零」再傳捷報！今年跨局處合作，以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，宣信國小獲教育類入選獎，上午市長黃敏惠率市府團隊，從行政院長卓榮泰手中接下「政府機關類永續發展獎」獎座。

行政院國家永續發展委員會在台大醫院國際會議中心舉辦頒獎典禮，嘉市府是獲獎單位唯一以縣市府參賽的獲獎單位，宣信國小是獲獎單位唯一國小，展現市府跨局處朝新永續目標邁步、將永續概念扎根教育決心。

市府透過「木都嘉義永續+1」，回應國家2050淨零轉型12項戰略的「節能」、「資源循環零廢棄」、「自然碳匯」、「淨零綠生活」，跨局處為建構永續城市努力。推動「舊屋力計畫」；活化多座歷史建築；提供青年創業獎勵補助，打造二通生活圈，吸引青年回流，促進產業永續。

市府「以人為本」打造永續宜居低碳城市，共享低碳城市，學習永續精神。嘉市舊監獄宿舍群，以修代租打造「木都工作聚落」，攜手成功大學團隊，成為全國第一個結合地理人工智慧 (Geo-AI)、無人機多光譜航拍創新技術展開城市綠地碳匯調查縣市。

宣信國小以「本土美學、數位科技、綠碳永續，以國際視野發展南田古道課程」4項教學主軸，榮獲國家永續發展獎「教育類入選獎」，是高中職以下唯2獲獎國小。

黃敏惠開心市府在激烈競爭脫穎而出獲獎，對市府朝新永續邁進一大肯定，市府團隊努力受到認證最好證明。面對2050淨零轉型議題及氣候變遷挑戰，嘉市將永續概念融入施政，兼顧「經濟要發展、社會要進步、環境要保護」3大面向，導入設計思維，讓木都風華延續，結合木材碳儲存優勢與現代木造技術工法，運用木材啟動永續循環，實現城市淨零治理。

結合嘉市特色，提出「木都嘉義永續+1」計畫，啟動「木都永續方程式」。整合跨局處資源，融入地方創新與設計思維，在市民需求中，找到政策著力點，讓施政取得市民信任支持。黃敏惠說，明年嘉市建城321年，啟動「嘉市淨零排放永續管理自治條例」，「永續不只是說法，更重要的是做法」，市府團隊將持續在永續的基礎發揮創意，將永續思維導入城市治理。

嘉義市府以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，上午市長黃敏惠率市府團隊接受行政院長卓榮泰頒獎。圖／嘉市府提供
嘉義市府以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，上午市長黃敏惠率市府團隊接受行政院長卓榮泰頒獎。圖／嘉市府提供

嘉義 永續 淨零

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