台南市舉辦整體開發區土地標售 標出5標共5筆土地、脫標率25%

臺南市地政局19日辦理今年第3次市地重劃抵費地暨區段徵收剩餘可建築土地聯合標售，共19標20筆土地，本次計有11標封參與投標，標出5標共5筆土地，脫標率為25.00%，分別由1家公司及4組自然人得標，標售總金額約為6.4億餘元，平均溢價率4.83％。

地政局表示，本次南科F、G區脫標率偏低，係因受不動產市場景氣影響，投標者觀望心態濃厚，買氣不強；麻豆工業區係因產業用地廠商需求熱絡，脫標率及溢價率較高。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市各項建設持續推動，都市穩健發展，本次標售之南科特定區開發區塊F、G區及麻豆工業區，兼具交通便捷及生活機能完善等優勢，期盼得標之優質廠商儘早進駐與開發，共同創造宜居樂活之大臺南。

地政局局長陳淑美表示，南科F、G區提供約64公頃住商空間及31公頃公共設施，未來可容納1.5萬人口，具備便捷交通網絡，串聯善化、新市及麻豆等周邊區域，打造完善生活圈；麻豆工業區鄰近麻豆交流道之便捷性，聚集傳統產業，鏈結南部科學園區科技產業，滿足產業需求與發展，促進地方經濟再生與繁榮。

地政局表示，本次標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款，未來標售倘有盈餘將挹注公共建設，以提升市民生活品質。本次標售區位優越，受到各界紛紛的詢問與關注，期許得標者未來能善用土地資源，積極規劃符合土地使用管制規範及優質之建設，並帶動本市都市發展與經濟成長。