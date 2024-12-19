快訊

洗車變撞車…台鐵直衝電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

臺南400風箏嘉年華12/21-22登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

「臺南400風箏嘉年華」將於12月21日、22日在曾文市政願景園區舉辦，活動規劃風箏表演、DIY體驗、親子互動等多元內容，還有千人湯圓宴與暖心牛肉湯，也讓現場氣氛更加熱絡，邀請全家大小一同參與，感受濃厚的節慶氛圍與創意風箏的魅力。

臺南市長黃偉哲表示，全臺首座的風箏迴廊將展出千件由小學生與樂齡長者共同創作的風箏作品，這些作品以「我的家鄉/我的夢想」為主題，帶來豐富多元的創意表現，每一幅風箏背後，都融入了小朋友天真無邪的想像力與長者珍貴的生命經驗，呈現出一幅美麗的跨世代藝術畫卷。

除了精彩的風箏展覽與表演，臺南400風箏嘉年華還安排了兩大暖心活動，為民眾帶來冬日的溫暖與親情。12月21日舉辦「千人一起過冬至吃湯圓」活動，邀請民眾一起品嚐熱騰騰的湯圓，體驗冬至的傳統習俗，感受團圓的溫馨氛圍。隨後，12月22日推出「暖心牛肉湯」活動，現場提供免費的熱騰騰牛肉湯，讓大家在寒冷的季節中品嚐傳統的美食，感受臺南的溫暖與人情味。

聚傳媒

湯圓 臺南 風箏

延伸閱讀

台南400風箏嘉年華 全台首座風箏迴廊展出千件作品

最美冬季花卉饗宴！ 「2024南投花卉嘉年華」開跑 憑發票免費入園+14場賞花巡禮接力

酸菜、福菜、梅干菜其實是一家人 公館福菜嘉年華開場

南投辦烤大豬、樂團表演 嘉年華行銷優質國產豬

相關新聞

南市房屋稅徵收率自治條例修正三讀通過 建商稅率稍降

台南市房屋稅徵收率自治條例草案送議會審查，此次修法廣受關注，議員間意見不一，最終以協商版本過關，調降起造人部分級距稅率，...

僅小刪20萬5千元 台南市114年總預算三讀通過

台南市議會第4屆第7次臨時會於今天閉幕，會中完成審議114年度市總預算案，並三讀通過，僅刪減交通局交通作業基金收入20萬...

嘉義市「木都嘉義永續+1」獲國家永續發展獎 唯一縣市府參選獲獎

嘉義市府推動「新永續淨零」再傳捷報！今年跨局處合作，以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，宣...

嘉義縣六腳鄉幼兒園完工啟用 打造純白色系溫馨校舍

嘉義縣六腳國小舊有幼兒園1960年興建，耐震係數不足且逾使用年限，斥資2434萬元拆除、異地重建，歷經2年多完工，縣長翁...

南市民進黨團新任總召周嘉韋 律師背景展現新生代戰力

台南市議會民進黨團今天舉行新卸任總召集人、副總召集人及幹事長等幹部改選會議，經民進黨團內議員協調後，一致同意由具有法律背...

青農返鄉 台南市有耕地公告放租再加碼

鄉村農地因人口老化、外流等因素，閒置面積愈來愈多，台南市為落實「新農人」、「永續農業」政策及提升市有耕地的土地經濟效用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。