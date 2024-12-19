臺南400風箏嘉年華12/21-22登場

照片取自臺南市政府

「臺南400風箏嘉年華」將於12月21日、22日在曾文市政願景園區舉辦，活動規劃風箏表演、DIY體驗、親子互動等多元內容，還有千人湯圓宴與暖心牛肉湯，也讓現場氣氛更加熱絡，邀請全家大小一同參與，感受濃厚的節慶氛圍與創意風箏的魅力。

臺南市長黃偉哲表示，全臺首座的風箏迴廊將展出千件由小學生與樂齡長者共同創作的風箏作品，這些作品以「我的家鄉/我的夢想」為主題，帶來豐富多元的創意表現，每一幅風箏背後，都融入了小朋友天真無邪的想像力與長者珍貴的生命經驗，呈現出一幅美麗的跨世代藝術畫卷。

除了精彩的風箏展覽與表演，臺南400風箏嘉年華還安排了兩大暖心活動，為民眾帶來冬日的溫暖與親情。12月21日舉辦「千人一起過冬至吃湯圓」活動，邀請民眾一起品嚐熱騰騰的湯圓，體驗冬至的傳統習俗，感受團圓的溫馨氛圍。隨後，12月22日推出「暖心牛肉湯」活動，現場提供免費的熱騰騰牛肉湯，讓大家在寒冷的季節中品嚐傳統的美食，感受臺南的溫暖與人情味。

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