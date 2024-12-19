快訊

台中全聯倉儲大火已3人罹難 盧秀燕：目前救出18人

央行理監事會議決策出爐 利率連3凍、沒有第8波打炒房

台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

啟動低溫關懷 黃偉哲夜訪街友送物資

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

隨著強烈冷氣團來襲，臺南市近日已啟動街友及獨居長者低溫關懷，臺南市長黃偉哲也特別指示相關局處加強關懷力道並適時提供需要之服務，18日晚間在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，親至街友常夜宿的火車站周邊訪視關心，社會局也特別準備外套、手套及熱呼呼的紅豆湯圓，提前送上冬至的祝褔。

黃偉哲市長表示，冷氣團到來對於長期在外生活的街友是相當辛苦的考驗，氣溫的落差容易導致呼吸道與心血管疾病，一般住在家中都覺得寒冷了，更何況露宿在外，因此特地來提醒、關懷街友們要注意保暖，寒流來襲期間，可多利用街友中心或街友中繼站避寒，南市府團隊也會持續關心與協助街友生活。

社會局長盧禹璁指出，臺南市列冊街友有265人，超過半數的街友露宿在街頭，目前全市設立2處街友生活重建中心，平日主要由社會局及街友生活重建中心提供街友關懷服務，今年社會局特別整合公私部門資源，在臺南火車站附近的國賓大樓成立「自立生活支援服務中心」(簡稱街友中繼站)，就近且即時提供火車站周遭的街友沐浴、洗衣、寄物、用餐、上網就業媒合等服務，同時提供低溫警戒期間臨時歇腳補給處所。

聚傳媒

火車站 臺南 街友

延伸閱讀

南市民進黨團新任總召周嘉韋 律師背景展現新生代戰力

影／班班有鮮乳喊卡...黃偉哲：若為孩子權益 應想辦法克服

台南耶誕跨年演唱會12月21日起登場 歲末訂房率9成

影／台南知名私幼暴力虐童「至少7童受害」 黃偉哲發聲了

相關新聞

嘉義市「木都嘉義永續+1」獲國家永續發展獎 唯一縣市府參選獲獎

嘉義市府推動「新永續淨零」再傳捷報！今年跨局處合作，以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，宣...

嘉義縣六腳鄉幼兒園完工啟用 打造純白色系溫馨校舍

嘉義縣六腳國小舊有幼兒園1960年興建，耐震係數不足且逾使用年限，斥資2434萬元拆除、異地重建，歷經2年多完工，縣長翁...

南市民進黨團新任總召周嘉韋 律師背景展現新生代戰力

台南市議會民進黨團今天舉行新卸任總召集人、副總召集人及幹事長等幹部改選會議，經民進黨團內議員協調後，一致同意由具有法律背...

青農返鄉 台南市有耕地公告放租再加碼

鄉村農地因人口老化、外流等因素，閒置面積愈來愈多，台南市為落實「新農人」、「永續農業」政策及提升市有耕地的土地經濟效用，...

奮起湖便當節12月28日登場 攜手老街業者舉辦便當路跑

阿里山國家風景區管理處12月28日舉辦「我是胃大美食家2.0」奮起湖便當節，邀大家一起到挑戰「便當路跑」，成功吃完3個便...

捷運增籌資管道 台南市建設公債發行自治條例三讀通過

台南市議會第4屆第7次臨時會今天順利三讀通過「台南市建設公債發行自治條例」，市府感謝議會全力支持發行本市建設公債，一般認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。