啟動低溫關懷 黃偉哲夜訪街友送物資

照片取自臺南市政府

隨著強烈冷氣團來襲，臺南市近日已啟動街友及獨居長者低溫關懷，臺南市長黃偉哲也特別指示相關局處加強關懷力道並適時提供需要之服務，18日晚間在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，親至街友常夜宿的火車站周邊訪視關心，社會局也特別準備外套、手套及熱呼呼的紅豆湯圓，提前送上冬至的祝褔。

黃偉哲市長表示，冷氣團到來對於長期在外生活的街友是相當辛苦的考驗，氣溫的落差容易導致呼吸道與心血管疾病，一般住在家中都覺得寒冷了，更何況露宿在外，因此特地來提醒、關懷街友們要注意保暖，寒流來襲期間，可多利用街友中心或街友中繼站避寒，南市府團隊也會持續關心與協助街友生活。

社會局長盧禹璁指出，臺南市列冊街友有265人，超過半數的街友露宿在街頭，目前全市設立2處街友生活重建中心，平日主要由社會局及街友生活重建中心提供街友關懷服務，今年社會局特別整合公私部門資源，在臺南火車站附近的國賓大樓成立「自立生活支援服務中心」(簡稱街友中繼站)，就近且即時提供火車站周遭的街友沐浴、洗衣、寄物、用餐、上網就業媒合等服務，同時提供低溫警戒期間臨時歇腳補給處所。

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