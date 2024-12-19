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嘉義縣六腳鄉幼兒園完工啟用 打造純白色系溫馨校舍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣六腳鄉幼兒園今天完工啟用，打造純白色系溫馨校舍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉幼兒園今天完工啟用，打造純白色系溫馨校舍。記者黃于凡／攝影

嘉義縣六腳國小舊有幼兒園1960年興建，耐震係數不足且逾使用年限，斥資2434萬元拆除、異地重建，歷經2年多完工，縣長翁章梁今參加落成啟用典禮，幼兒園場地開闊、溫馨舒適，充滿青綠草皮及樹木，鄉親對新建幼兒園充滿期待。

六腳國小今天舉辦106周年校慶暨新建幼兒園落成啟用典禮，縣長翁章梁主持剪綵活動，六腳鄉長黃鉦凱、議員姜梅紅、議員李國勝等人出席見證，一起到新的幼兒園視察環境，與孩子親切互動，盼讓孩子在舒適環境快樂成長。

教育處指出，2020年核定六腳國小幼兒園重建經費1434萬，縣府再追加自籌款908萬，總經費2343萬採「異地重建」方式施工；新建2間幼兒園教室、1間教保準備室，幼兒園屋頂設計成不規則斜屋頂折板，校舍外觀為白色及木紋色，營造溫馨氛圍。

六腳國小校長林金進說，感謝縣府及各界支持，讓全新的幼兒園校舍順利落成，校園氛圍溫馨舒適，在地鄉親都對幼兒園相當期待，幼兒園總共招收26名學生，目前已經滿招，相信隨著新校舍啟用，六腳國小未來會持續發展。

翁章梁說，六腳國小校舍年代久遠，耐震係數不足，因此重新建設新校舍，新的校園符合孩子的使用需求，整體空間也更加美觀，希望透過教育培育各種人才，帶領台灣走向進步未來，讓每一位國家主人翁享有更好教育品質。

嘉義縣六腳鄉幼兒園今天完工啟用，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉幼兒園今天完工啟用，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉幼兒園今天完工啟用，縣長翁章梁今天關心學生學習狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉幼兒園今天完工啟用，縣長翁章梁今天關心學生學習狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉幼兒園今天完工啟用，打造純白色系溫馨校舍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉幼兒園今天完工啟用，打造純白色系溫馨校舍。記者黃于凡／攝影

幼兒園 校園 翁章梁

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