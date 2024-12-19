嘉義縣六腳鄉幼兒園完工啟用 打造純白色系溫馨校舍

嘉義縣六腳國小舊有幼兒園1960年興建，耐震係數不足且逾使用年限，斥資2434萬元拆除、異地重建，歷經2年多完工，縣長翁章梁今參加落成啟用典禮，幼兒園場地開闊、溫馨舒適，充滿青綠草皮及樹木，鄉親對新建幼兒園充滿期待。

六腳國小今天舉辦106周年校慶暨新建幼兒園落成啟用典禮，縣長翁章梁主持剪綵活動，六腳鄉長黃鉦凱、議員姜梅紅、議員李國勝等人出席見證，一起到新的幼兒園視察環境，與孩子親切互動，盼讓孩子在舒適環境快樂成長。

教育處指出，2020年核定六腳國小幼兒園重建經費1434萬，縣府再追加自籌款908萬，總經費2343萬採「異地重建」方式施工；新建2間幼兒園教室、1間教保準備室，幼兒園屋頂設計成不規則斜屋頂折板，校舍外觀為白色及木紋色，營造溫馨氛圍。

六腳國小校長林金進說，感謝縣府及各界支持，讓全新的幼兒園校舍順利落成，校園氛圍溫馨舒適，在地鄉親都對幼兒園相當期待，幼兒園總共招收26名學生，目前已經滿招，相信隨著新校舍啟用，六腳國小未來會持續發展。