南市民進黨團新任總召周嘉韋 律師背景展現新生代戰力

台南市議會民進黨團今天舉行新卸任總召集人、副總召集人及幹事長等幹部改選會議，經民進黨團內議員協調後，一致同意由具有法律背景的周嘉韋議員為新任總召，擔負起議會民進黨團總召集人重任，兩位副召分別為蔡蘇秋金及余柷青，幹事長李宗翰、三位發言人則為鄭佳欣、黃肇輝及朱正軒。

周嘉韋表示，在賴清德總統提出的六大區域生活治理區的概念下，台南定調為「大南方新矽谷」的核心重鎮，台南市議會第4屆市議員民進黨團佔有29席，台臺南市議會最大黨團，有義務為市民爭取更多建設、福利，此次民進黨團由新生代接棒，搭配經驗的傳承，期許共同建構科技新台南。

周嘉韋感謝前兩任總召郭鴻儀議員、陳秋宏的帶領，黨團的運作及和諧皆相當順暢。在去年一整年擔任幹事長職務的歷練下，對於議會黨團、議事的運作也更加熟稔，期許在台南市科技大進展的關鍵時刻，可以與黨團成員並肩前行，擘劃不同世代對台南的新藍圖。