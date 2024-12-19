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南市民進黨團新任總召周嘉韋 律師背景展現新生代戰力

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會民進黨團由周嘉韋接下第3屆總召（右），市長黃偉哲（中）及正副議長邱莉莉（右二）、林志展（左二）到場觀禮。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團由周嘉韋接下第3屆總召（右），市長黃偉哲（中）及正副議長邱莉莉（右二）、林志展（左二）到場觀禮。記者吳淑玲／攝影

台南市議會民進黨團今天舉行新卸任總召集人、副總召集人及幹事長等幹部改選會議，經民進黨團內議員協調後，一致同意由具有法律背景的周嘉韋議員為新任總召，擔負起議會民進黨團總召集人重任，兩位副召分別為蔡蘇秋金及余柷青，幹事長李宗翰、三位發言人則為鄭佳欣、黃肇輝及朱正軒。

周嘉韋表示，在賴清德總統提出的六大區域生活治理區的概念下，台南定調為「大南方新矽谷」的核心重鎮，台南市議會第4屆市議員民進黨團佔有29席，台臺南市議會最大黨團，有義務為市民爭取更多建設、福利，此次民進黨團由新生代接棒，搭配經驗的傳承，期許共同建構科技新台南。

周嘉韋感謝前兩任總召郭鴻儀議員、陳秋宏的帶領，黨團的運作及和諧皆相當順暢。在去年一整年擔任幹事長職務的歷練下，對於議會黨團、議事的運作也更加熟稔，期許在台南市科技大進展的關鍵時刻，可以與黨團成員並肩前行，擘劃不同世代對台南的新藍圖。

周嘉韋說，總召是責任的開始，尤其民進黨團實質過半，足見市民對於市長黃偉哲團隊與民進黨團有很深的期許，未來將秉持「三個和諧」的方向，在「與市府和諧」、「與他黨和諧」、「黨團內和諧」的目標下，整合各成員專長落實專業問政，並積極把關市民權益，相信本屆民進黨團將比過往更強而有力、更加具備戰鬥力。台南市長黃偉哲、台南市議會正副議長邱莉莉、林志展均到場觀禮。

台南市議會民進黨團新任總召周嘉韋（右三）率新團隊展現新世代戰力。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團新任總召周嘉韋（右三）率新團隊展現新世代戰力。記者吳淑玲／攝影

民進黨 議員

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