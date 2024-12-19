快訊

台中全聯倉儲大火已3人罹難 盧秀燕：目前救出18人

央行理監事會議決策出爐 利率連3凍、沒有第8波打炒房

台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

台南房屋稅條例修正通過 95%納稅人不受影響

中央社／ 台南19日電

台南市議會今天三讀通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，相較於中央公布修正條例，台南自治條例調降起造人部份級距稅率，全市約95%納稅義務人房屋稅不受影響。

配合中央房屋稅條例今年1月3日修正公布，台南市議會臨時會今天三讀通過政黨協商版本的台南市房屋稅徵收率自治條例修正草案，溯自民國113年7月1日施行、114年5月開徵房屋稅適用修正後規定。

修正後的台南市房屋稅徵收率自治條例，相較於中央版本，調降了起造人部分級距稅率，與其他縣市以財政部基準訂定稍有不同。

南市府財政稅務局統計，台南市房屋稅課稅人數約59.5萬人，自治條例修正施行後，多屋族等受影響人數約2.8萬人，約占全市房屋稅課稅人數4.69%，95%納稅義務人房屋稅不受影響；27.1萬戶適用全國單一自住稅率1%，較原本1.2%稅率低。

台南 房屋

延伸閱讀

新北通過公園管理條例草案 規定不得棄養放生動物

新北訂定公園自治條例事權統一農業局主責 公園吸菸最高罰1萬

桃市議會通過修正自治條例 夾娃娃機2度擾鄰夜間禁開

台中自住房屋稅新制 114年3月前設籍能省稅

相關新聞

嘉義市「木都嘉義永續+1」獲國家永續發展獎 唯一縣市府參選獲獎

嘉義市府推動「新永續淨零」再傳捷報！今年跨局處合作，以「木都嘉義．永續+1」參賽，獲「國家永續發展獎-政府機關類」獎，宣...

嘉義縣六腳鄉幼兒園完工啟用 打造純白色系溫馨校舍

嘉義縣六腳國小舊有幼兒園1960年興建，耐震係數不足且逾使用年限，斥資2434萬元拆除、異地重建，歷經2年多完工，縣長翁...

南市民進黨團新任總召周嘉韋 律師背景展現新生代戰力

台南市議會民進黨團今天舉行新卸任總召集人、副總召集人及幹事長等幹部改選會議，經民進黨團內議員協調後，一致同意由具有法律背...

青農返鄉 台南市有耕地公告放租再加碼

鄉村農地因人口老化、外流等因素，閒置面積愈來愈多，台南市為落實「新農人」、「永續農業」政策及提升市有耕地的土地經濟效用，...

奮起湖便當節12月28日登場 攜手老街業者舉辦便當路跑

阿里山國家風景區管理處12月28日舉辦「我是胃大美食家2.0」奮起湖便當節，邀大家一起到挑戰「便當路跑」，成功吃完3個便...

捷運增籌資管道 台南市建設公債發行自治條例三讀通過

台南市議會第4屆第7次臨時會今天順利三讀通過「台南市建設公債發行自治條例」，市府感謝議會全力支持發行本市建設公債，一般認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。