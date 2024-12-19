台南房屋稅條例修正通過 95%納稅人不受影響
台南市議會今天三讀通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，相較於中央公布修正條例，台南自治條例調降起造人部份級距稅率，全市約95%納稅義務人房屋稅不受影響。
配合中央房屋稅條例今年1月3日修正公布，台南市議會臨時會今天三讀通過政黨協商版本的台南市房屋稅徵收率自治條例修正草案，溯自民國113年7月1日施行、114年5月開徵房屋稅適用修正後規定。
修正後的台南市房屋稅徵收率自治條例，相較於中央版本，調降了起造人部分級距稅率，與其他縣市以財政部基準訂定稍有不同。
南市府財政稅務局統計，台南市房屋稅課稅人數約59.5萬人，自治條例修正施行後，多屋族等受影響人數約2.8萬人，約占全市房屋稅課稅人數4.69%，95%納稅義務人房屋稅不受影響；27.1萬戶適用全國單一自住稅率1%，較原本1.2%稅率低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言