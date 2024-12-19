台南耶誕跨年演唱會12月21日起登場 歲末訂房率9成

迎接2025年，台南市耶誕跨年系列活動演唱會將於12月21日起陸續登場；市府統計，台南年底假日住房幾乎客滿，跨年夜、元旦前後訂房率約9成。

市府今天指出，2025台南市耶誕跨年系列活動首場演唱會21日開演，周邊商機明顯浮現，尤其是觀光旅宿業，儘管今年耶誕、跨年沒有連假，但仍預估大批觀光人潮歲末湧入台南，提早訂房卡位。

台南市長黃偉哲表示，市府運用有限資源及民間企業贊助，讓台南耶誕跨年系列活動受到各界喜愛，卡司精彩度及吸睛度堪稱全國數一數二，CP值最高，也希望高人氣卡司持續帶動偶像經濟。

黃偉哲說，台南耶誕跨年卡司集結時下台、韓、日、荷、英等國藝人及團體，今年更甚往年，約40組藝人將分別登上21日「搖滾耶誕演唱會」、28日「草地音樂會」及31日跨年演唱會「台南好young」舞台。

市府資料顯示，2022年跨2023年6場次活動共吸引32.4萬人次，2023年跨2024年5場次39萬人次，永華市政中心跨年晚會更達22萬人次。過往2年耶誕至跨年9天觀光人潮成長率約18%。市府預估今年末景點旅遊人次可達200萬人次，產值逾新台幣48億元。

市府表示，台南各旅館、民宿房價提報觀光旅遊局備查，市府也將聯合稽查，避免業者哄抬房價，確保旅客權益。