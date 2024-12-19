奮起湖便當節12月28日登場 攜手老街業者舉辦便當路跑

阿里山國家風景區管理處12月28日舉辦「我是胃大美食家2.0」奮起湖便當節，邀大家一起到挑戰「便當路跑」，成功吃完3個便當、1杯飲品，並完成1項關卡，就能獲得完賽禮；參加趣味競賽還有機會抽到「免吃金牌」，一路順利過關斬將。

阿管處表示，今年奮起湖便當節與在地餐飲業者合作，以趣味路跑為概念發想，讓參賽者到奮起湖老街嘗遍各家便當口味，以及在地特色美食，鼓勵遊客上山造訪美麗的山城奮起湖，帶動美食旅遊話題風潮，成功完賽還能拿到完賽好禮。

阿管處處長洪維新說，奮起湖早期是阿里山林業鐵路最大中繼站，火車行駛至奮起湖時會短暫停留補充燃料、加煤添水，遊客及工人下車休息用餐，奮起湖便當逐漸名聞遐邇，帶動奮起湖觀光，今年還邀YouTuber大豐大哥大挑戰便當路跑。

奮起湖大飯店公關組黃仁說，今年推出戰斧軟燒肉便當，嚴選豬肩胛骨部位，一頭豬只能做16個便當，肉質軟嫩、鹹甜適中，配菜搭配山區特產龍鬚菜、轎篙筍及滷蛋；奮起湖有美味便當、特色甜點、清涼飲品還有點心伴手禮，各家店鋪各有特色。