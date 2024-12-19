捷運增籌資管道 台南市建設公債發行自治條例三讀通過

台南市議會第4屆第7次臨時會今天順利三讀通過「台南市建設公債發行自治條例」，市府感謝議會全力支持發行本市建設公債，一般認為是因台南捷運4條路線將陸續開工，每年分攤金額為328.7億元，市府比照其他5都發行公債籌措財源，新增重大建設的籌資管道。

市議員蔡育輝關心乙類債券發行上限不能超過公共債務舉債上限的2分之1，市府表示，將嚴守財政紀律管控債務，以維持財政穩健。未來無論自償性及非自償性債務，市府將視市政建設需要，評估利率環境有利時發行公債，以降低本府債務利息負擔。

財政稅務局長李建賢表示，市長上任以來至2023年底，公共債務已減少109億元，惟近兩年因受央行升息所致，讓台南市政府債務利息不減反增，為了避開利率走升期間債息增加的風險，財稅局積極研議發行公債，並研訂自治條例，於9月13日辦理2場公聽會、12月11日至議會進行專案報告，今日在議會支持下，順利三讀通過本自治條例。

李建賢說，市府希望藉由公債發行方式，降低利率風險，並為市府未來各項市政建設如軌道建設、興建停車場、社會住宅、產業園區開發及市地重劃等，增加資金籌措管道，期透過靈活財務操作，提升資金管理效益，並減輕債務利息負擔。

李建賢強調，行政院已正式啟動「兆元投資國家發展方案」，未來本市發行永續發展債券，將有機會引進民間資源投入本市重大建設，透過公私攜手，為本市建設注入新活水，帶動地方發展，創造政府與民間雙贏局面。