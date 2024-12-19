「獨立書店」倡議教母鍾芳玲嘉義市演講：有魅力的書店怎會倒？

書店面臨網路書市廉價競爭，紛傳關門轉型，嘉義市老字號鴻圖書局熄燈，大人物書店也要在明年2月結束營業；經營嘉義市獨立書店洪雅書房25年的老闆余國信，受「獨立書店」倡議教母鍾芳玲影響，經營書局，昨晚邀請鍾芳玲到洪雅書房演講，鍾說，她到訪介紹的書店老闆都很長壽。

旅居國外的鍾芳玲受余國信邀請，返國演講，共介紹3、4間書店，最大的結論就是：她到訪介紹的書店老闆都很長壽，幾乎都超過百歲、頭腦清楚、顧書店，因此希望有些書店老闆不要再說自己老了，書店就是一生懸命、志業。

余國信說，鍾芳玲是台灣「獨立書店」一詞的倡議教母，鍾芳玲早在1997年寫書的時候，耙梳國外美英法等國的資料，就直接翻譯為「獨立書店」，從此開啟台灣使用「獨立書店」一詞，可是當年並不排斥連鎖書店如誠品、蔦屋書店，如今勢態變遷，獨立書店氾濫，書業崩壞中，因此她不想再用「獨立書店」了。

鍾芳玲認為是重新回到多元「個性書店」或「迷人書店」稱號，這個稱號反而直接了當自我問，書店有哪些個性、迷人、魅力之處，那些書，那位作者，書架特色、招牌特色、書店書法或題字或老闆的故事，還有書店特別之處。

鍾芳玲說，以洪雅書房為例，至今25年、余國信特立獨行，空間到味，更不會倒了，為什麼？她以莎士比亞書店為例，這書店就是符合這些特色，去年她發現排隊人潮來朝聖，於是人潮有買書、買明信片、書店伴手禮，開的夠，而且一直往如何「迷人書店」邁進，就是會有魅力，有魅力的書店怎麼會倒呢！

鍾芳玲書寫「書店風景」書籍，是華文世界首本描繪西方書店樣貌的專書，對書情有獨鍾，她說，到嘉義演講、訪書局，與愛書人交流，並非為「書市困境提解方」，畢竟她只是書店觀察者、鼓吹者與紀錄者，實在無力提解方。