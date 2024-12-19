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為台爭光！輪椅舞者世界盃奪金 哈蕯克國際賽傳回好消息

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
輪椅舞者楊文輝參加在哈蕯克舉行的世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽第一級單人創意舞蹈奪下冠軍，今天越洋傳回好消息。圖／黃美蘭提供
輪椅舞者楊文輝參加在哈蕯克舉行的世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽第一級單人創意舞蹈奪下冠軍，今天越洋傳回好消息。圖／黃美蘭提供

本月16日在哈蕯克舉行的世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽，由中華民國輪椅體育運動舞蹈協會參賽的舞蹈團隊，今天越洋傳回好消息，台灣選手楊文輝在第一級單人創意舞蹈奪下冠軍，其餘舞者也在第二級賽程中獲得好成績。

這支舞團由中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長黃美蘭和教練蔡秀慧帶領，本月10日啟程，飛抵北京轉機西安再抵哈蕯克，千山萬水長途飛行達20小時，幾經波折才抵達目的地參加世界盃帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽。

輪椅舞者楊文輝參加第一級單人創意舞蹈賽事，即以高分為台灣隊奪下第1面金牌，讓隊伍士氣大增，接著林浚宏、蘇羽晨參加第二級的輪椅創意舞蹈也相繼拿下第4名、輪椅標準舞第5名的佳績。林浚宏也在第二級單人創意舞賽中再獲第4名。

「感謝媽祖保佑！」輪運動協會理事長也是北港鎮代會主席的黃美蘭表示，比賽地點遠在幾千公里外的哈薩克，參賽路程中也發生一些狀況，一路轉機飛行10多個小時好不容易抵達哈蕯克，為處理簽證足足等了3個多小時，幸好最後順利取得簽證也趕上賽事。

她說，選手出國比賽無不卯足全力，看到台灣選手接連拿下好成績，尤其站上國際舞台，聽見國歌更令人感動，也讓世界知道台灣在輪椅體育推廣的用心和努力，選手辛苦訓練及一路波折參賽的辛勞也都值得。

教練蔡秀慧長期致力推廣輪椅舞蹈有成，不只和北港朝天宮合作舉辦多場國際大賽，培訓許多優秀選手在國際舞台發光發熱，在「2022WPDS科斯策輪椅舞蹈世界盃」一舉拿下雙輪椅標準舞、拉丁舞、創意舞蹈冠軍，如今再度出賽獲佳績，為台灣輪椅舞蹈運動立下不少汗馬功勞，也帶給身障者開創人生的機會。

看到舞者在世界眾多國家高手林立中，仍能拿下好成績為台灣爭光，她說，再苦也值得。

林浚宏、蘇羽晨參加第二級的輪椅創意舞蹈也相繼拿下第4名、輪椅標準舞第5名的佳績及第二級單人創意舞賽第4名。圖／黃美蘭提供
林浚宏、蘇羽晨參加第二級的輪椅創意舞蹈也相繼拿下第4名、輪椅標準舞第5名的佳績及第二級單人創意舞賽第4名。圖／黃美蘭提供
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會團隊，參加在哈蕯克舉行的世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽拿下好成績，今天越洋傳回好消息。圖／黃美蘭提供
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會團隊，參加在哈蕯克舉行的世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽拿下好成績，今天越洋傳回好消息。圖／黃美蘭提供
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會團隊，參加在哈蕯克舉行的世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽，今天越洋傳回好消息。圖／黃美蘭提供
中華民國輪椅體育運動舞蹈協會團隊，參加在哈蕯克舉行的世界帕拉舞蹈大賽泛太平洋錦標賽，今天越洋傳回好消息。圖／黃美蘭提供

身障者 輪椅 運動 金牌

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