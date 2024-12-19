台南購物節發票登錄突破26億 周六抽出百萬大獎
邁入第14年的台南購物節，今天登錄消費金額突破26億元，正朝40億元目標邁進，首場11月月月抽已誕生兩位幸運得主，各獲超過10萬元鑽戒。經發局表示，12月的月月抽將於本周六（12月21日）下午2點在新光三越台南西門新天地舉行。
12月大獎包括TIFFANY & Co.經典HEARTS系列鑽石心型PT950項鍊、3輛YAMAHA電動機車、電腦伴唱機組、55吋電視，以及飯店聯合住宿券等，總計300個獎項，價值超過150萬元，邀請民眾一同見證幸運時刻。
台南購物節自10月15日開跑，活動將持續至明年2月15日，跨年度舉辦，並溯及自今年7月1日起的消費紀錄。凡在台南消費的發票、收據，甚至今年首推的數位行銷券QR Code，皆可登錄參加抽獎，每滿50元即增加一次中獎機會。此外，特約店家還提供序號2倍送，便利又實惠，讓每位參與者都能享受購物樂趣。
經發局說，台南購物節舊會員回娘家登錄消費發票，還有機會抽中YAMAHA電動機車1輛。針對台南公有零售市場及夜市，主辦方亦加碼推出加菜金活動，本周六將率先抽出2萬元現金加菜金，後續也將持續開放，鼓勵民眾至市場與夜市消費，為在地商圈注入更多活力。活動詳情可至台南購物節活動網站查詢 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言