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台南購物節發票登錄突破26億 周六抽出百萬大獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市購物節發票登錄突破26億。圖／台南市經發局提供
台南市購物節發票登錄突破26億。圖／台南市經發局提供

邁入第14年的台南購物節，今天登錄消費金額突破26億元，正朝40億元目標邁進，首場11月月月抽已誕生兩位幸運得主，各獲超過10萬元鑽戒。經發局表示，12月的月月抽將於本周六（12月21日）下午2點在新光三越台南西門新天地舉行。

12月大獎包括TIFFANY & Co.經典HEARTS系列鑽石心型PT950項鍊、3輛YAMAHA電動機車、電腦伴唱機組、55吋電視，以及飯店聯合住宿券等，總計300個獎項，價值超過150萬元，邀請民眾一同見證幸運時刻。

台南購物節自10月15日開跑，活動將持續至明年2月15日，跨年度舉辦，並溯及自今年7月1日起的消費紀錄。凡在台南消費的發票、收據，甚至今年首推的數位行銷券QR Code，皆可登錄參加抽獎，每滿50元即增加一次中獎機會。此外，特約店家還提供序號2倍送，便利又實惠，讓每位參與者都能享受購物樂趣。

經發局說，台南購物節舊會員回娘家登錄消費發票，還有機會抽中YAMAHA電動機車1輛。針對台南公有零售市場及夜市，主辦方亦加碼推出加菜金活動，本周六將率先抽出2萬元現金加菜金，後續也將持續開放，鼓勵民眾至市場與夜市消費，為在地商圈注入更多活力。活動詳情可至台南購物節活動網站查詢 。

台南市購物節發票登錄突破26億。圖／台南市經發局提供
台南市購物節發票登錄突破26億。圖／台南市經發局提供

台南 消費 電動機車

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