台南購物節發票登錄突破26億 周六抽出百萬大獎

邁入第14年的台南購物節，今天登錄消費金額突破26億元，正朝40億元目標邁進，首場11月月月抽已誕生兩位幸運得主，各獲超過10萬元鑽戒。經發局表示，12月的月月抽將於本周六（12月21日）下午2點在新光三越台南西門新天地舉行。

12月大獎包括TIFFANY & Co.經典HEARTS系列鑽石心型PT950項鍊、3輛YAMAHA電動機車、電腦伴唱機組、55吋電視，以及飯店聯合住宿券等，總計300個獎項，價值超過150萬元，邀請民眾一同見證幸運時刻。

台南購物節自10月15日開跑，活動將持續至明年2月15日，跨年度舉辦，並溯及自今年7月1日起的消費紀錄。凡在台南消費的發票、收據，甚至今年首推的數位行銷券QR Code，皆可登錄參加抽獎，每滿50元即增加一次中獎機會。此外，特約店家還提供序號2倍送，便利又實惠，讓每位參與者都能享受購物樂趣。