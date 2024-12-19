嘉市軍輝便橋功成身退 明年元月拆除完畢

嘉義市軍輝橋改建工程逾1年半完成，今年11月17日通車，施工期碰上7個颱風及1次豪雨，八掌溪水暴漲，安全品質通過考驗，隨著軍輝橋完工，當時斥資1億8千萬元的2座鋼便橋功成身退，連日來拆除工程緊鑼密鼓進行。雲嘉南區養護工程分局水上工務段表示，預計明年元月5日完成。

軍輝橋是連結嘉義縣市重要橋梁、出入阿里山要衝也是通往東西向快速道路及南二高聯絡道，歷經1960一代橋及1980二代橋改建，是「老背少」的60年老橋，且經八七水災、莫拉克颱風等侵襲，橋墩裸露、通洪斷面無法滿足現今河川治理計畫要求，嘉義市政府與交通部雲嘉南區養護工程分局爭取「台18線軍輝橋改建工程」，經費9.7億元。改建後軍輝橋長度295公尺，寬度25公尺，橋梁主跨長度達84公尺直接跨越深槽河道。

軍輝橋改建施工期間為維持往返嘉義縣市交通順暢，同時能兼顧原橋整體改建，水上工務段在原橋上、下游各規畫1座雙車道通行鋼便橋，花費1億8千萬元。

隨著軍輝橋工程順利進行，地方有保留鋼便橋聲音，認為2座便橋在軍輝橋的東、西兩側，可以讓行人、機車、腳踏車行走，避免與汽車同道比較安全，還可以紓解南來北往的交通流量；保留便橋無論警消常訓或市府、機關、學校舉辦活動，可封閉作活動場域，尤其一年一度黃金風鈴木盛開季節，便橋可舉辦演唱會、市集，帶動觀光發展。而且花大錢搭建便橋卻使用沒多久浪費公帑。