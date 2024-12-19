騎樓可停放機慢車了！台南市明年1月起開放 今公告細則
針對近期因騎樓停放機慢車頻繁遭檢舉，可能引發地方民眾對立與困擾的問題，台南市交通局經研議法令規定並參考其他縣市做法，於今日發布公告，自明年1月1日起開放部分騎樓停放機慢車。
交通局長王銘德表示，現行法令規定騎樓為禁止停車處所，但依據「道路交通管理處罰條例」第90之3條，若不妨害行人通行，經設置標誌或標線後，可開放公眾停放機慢車。
台南市以往採「原則禁止、例外開放」的方式，需經會勘確認後才開放停放。然而，考量本市幅員廣大與地方需求，未來將改採「原則開放、例外禁止」，更符合在地民眾的實際需求。
王銘德指出，其他五都的作法各有不同。台北市與新北市仍採「原則禁止、例外開放」，而高雄市、台中市與桃園市則已採「原則開放、例外禁止」。台南市此次政策改變，旨在回應市民停車需求，並依市長黃偉哲指示調整政策，以符合地方需求與民意。
交通局說明，此次公告的重點是：在不妨礙行人通行、未被核定禁止停車的騎樓空間內，需保留1.5公尺寬的行人通道及出入空間後，沿騎樓外緣垂直道路方向即可停放機慢車。此外，騎樓僅限機慢車停放，汽車仍禁止停放，停車者需以牽行車輛方式移動，嚴禁騎乘以免違規。
若建築物所有權人不願開放騎樓停放機慢車，可向交通局申請禁止停車。申請方式包括網路及紙本兩種：網路申請，至台南市一站式整合服務平台（https://onestop.tainan.gov.tw/）上傳填妥申請書及相關文件。
紙本申請：將申請書及文件郵寄至「台南市政府交通局平通辦公室」（地址：70848台南市安平區平通路366號1樓）或傳真至06-2990650。
經核准後，交通局將於現場設置禁止停車牌面，保障騎樓使用的多元性與合法性。
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