喜迎耶誕 嘉義市鬧區明晚封街平安夜踩街報佳音

歲末寒冬，天主教、基督教紀念慶祝耶穌降生耶誕節，各地教會創辦教堂、醫院、學校，紛紛布置馬槽點耶誕燈，天主教嘉義教區聖若望主教座堂、聖馬爾定醫院布置馬槽點燈，暗夜放光明，帶來平安喜樂，成為打卡點，明晚6點在市府前廣場舉辦「普天同慶．嘉倍喜慶」平安夜踩街報佳音暨耶誕聯歡晚會

「快來至聖默西亞、速救萬民，從天降下！」聖若望主教座堂日前舉行耶誕點燈祝福儀式，神父趙永吉帶領教友在布置耶誕裝飾「馬槽」點燈，喜迎耶穌誕生的耶誕節，每年耶誕節布置，教友放下手邊的工作，共同合作付出，點亮充滿希望、喜樂平安的耶誕燈。

天主教聖馬爾定醫院也舉行耶誕馬槽點燈儀式，邀請衛生局副局長莊美如與院長陳美惠修女、神父劉永欽等共同點燈祝福，祈願大家平安喜樂，共同散播和諧、美好及互助的精神。

馬槽布置搭配五彩繽紛燈串，讓人忘卻煩憂，院牧部聖詠團獻唱聖歌，修女陳美惠說，每年耶誕點燈是醫院傳統，大廳有溫馨馬槽與祈願耶誕樹，大門有燈海、耶誕紅、麋鹿造景裝置，在冷風颯颯的季節傳遞出溫暖的節慶氛圍，耶誕節是充滿愛的象徵，傳愛的季節，唯有愛是無價的，獻上愛就是獻上有溫度關懷，希望每個人都能成為點燈者，一點一滴小光芒照亮黑暗大地。

明晚市府與天主教、基督教合辦平安夜踩街報佳音，晚會有天主教、基督教教會、學校及幼兒園等團體，帶來精彩音樂、舞蹈表演，並進行象徵耶誕希望的點燈儀式，晚間7點30分出發報佳音，沿中山路、中央噴水池、文化路夜市踩街，分送糖果、傳遞平安與喜樂，歡迎市民參與、感受歡樂節慶氣氛。