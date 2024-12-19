全台唯一限定美景 虎尾糖廠開工 製糖季來追五分車

台糖虎尾糖廠是全台唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠，昨天由台糖董事長吳明昌主持拋蔗開工，受去年國際糖價低迷，今年預計產製1.95萬噸的本土二砂糖，較去年減產0.27萬噸，但近日國際糖價回穩，明年將會增加種植面積增產。

雲林縣長張麗善及日本台灣交流協會代表片山和之等人受邀一同拋蔗，廠方也邀請福安宮糖廠媽駐駕與遶境廠區，今年的製糖開工順利，張麗善表示，五分車載甘蔗製糖的文化只有雲林才有，一定要延續下去以及發揚光大，縣府會持續與虎尾糖廠合作，發揚糖都的觀光文化。

片山和之也表示，虎尾糖廠從日治時代營運至今，過去製糖為日本和台灣的近代化，付出很多的貢獻，日治時代台灣主要出口的產品就是糖，希望台糖能夠成為台灣、日本以及雲林友好的象徵。

糖廠副廠長翁賢章表示，受去年國際糖價下跌影響，今年計畫性生產減量，預計採收甘蔗原料21.63萬噸、產製1.95萬噸的本土二砂糖，較去年略減0.27萬噸，近日國際糖價回穩，預估明年將會增產。

虎尾糖廠廠長蘇建元說，該廠產製的本土二砂糖風味獨特，供應三溫糖、黑糖糖漿及甘蔗糖漿等產品，其中黑糖糖漿銷售量逐年攀升，雲林在地的糕餅業者也極力推廣「虎尾糖」，近年除製糖也積極推廣糖業文化及行銷。

虎尾糖廠建廠117年，每年的12月開工製糖，到隔年的3月底止，五分車穿越虎尾鎮上，成為季節限定的特色美景，吸引不少遊客前來追五分車；虎尾糖廠一支煙囪在今年4月因地震斷裂，上月完成修復，製糖不受影響。