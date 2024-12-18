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強烈冷氣團來襲 黃偉哲探視街友送暖暖包、熱紅豆湯
強烈冷氣團來襲，台南晚間氣溫急降，市府啟動街友及獨居長者的低溫關懷措施，市長黃偉哲晚間在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，前往火車站周邊探視街友，並送上外套、手套與熱紅豆湯圓，提前送上冬至祝福。
黃偉哲表示，冷氣團對街友是嚴峻考驗，寒冷天氣容易引發呼吸道與心血管疾病。他提醒街友保暖，並鼓勵他們利用街友中心或中繼站避寒。黃偉哲感謝善心人士丁啟員、吳晨寧捐贈餐點與暖暖包，以及社會各界長期對弱勢族群的關懷。他強調，市府團隊將持續提供支持，確保街友的基本需求獲得滿足。
社會局長盧禹璁指出，目前台南市列冊街友有265人，其中多數露宿街頭。台南市設有兩處街友生活重建中心，並在火車站附近成立「自立生活支援服務中心」（街友中繼站），提供街友沐浴、洗衣、用餐、上網、就業媒合等服務，並在低溫期間作為臨時避寒處所。
社會局統計，近期低溫關懷行動已訪視街友332人次，發放禦寒物資314人次，安排24人入住街友中心。此外，社會局提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、就業媒合等服務，幫助街友改善生活條件。
市府呼籲民眾若發現有街友或市民需要緊急關懷，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線，相關單位將迅速啟動協助措施。
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