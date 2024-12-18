雲林百年虎尾糖廠煙囪因地震損壞 文資審議列冊追蹤

台糖虎尾糖廠已停用20多年煙囪今年4月3日因花蓮地震頂部斷裂，有民眾認為，擁有百年歷史的糖廠見證台灣糖業發展與技術史，因此提報為古蹟，經會勘後，文化資產審議會日前決議列冊追蹤。

台糖公司砂糖事業部虎尾糖廠的煙囪高45公尺，西元1908年啟用，直到2001年才停用，中間躲過二戰轟炸，歷經多次修繕，今年0403花蓮大地震，煙囪頂部斷裂，所幸未造成人員受傷。

有民眾覺得，虎尾糖廠是台灣製糖產業發展、虎尾都市開發及工業化的重要證據，製糖工場為核心建築，極具保存價值。且虎尾糖廠為台灣少數仍在營運製糖的糖廠，包含砂糖倉庫、物料倉庫、機關車庫、秤量所等設施設備保存完整，具稀少性不易再現的特色。

民眾因此向雲林縣文化觀光處提出古蹟申請，盼能有文資身分保護。

雲林縣文觀處表示，今年4月接到民眾將糖廠提報為古蹟的申請，同年5月辦理文化資產價值評估現勘暨列冊追蹤審查會議，結論為「列冊追蹤」，並建議以整體廠區為範圍「聚落建築群」為未來登錄類別。

文化資產審議會本月13日召開，決議持續列冊追蹤。有關煙囪部分，台糖公司也在會議中表示，廠區現尚在營運使用，將朝向維持現況及加固補強方式處理。

文化部文資局指出，雲林縣政府已經依法辦理相關程序，尊重審議結果，後續將繼續關注相關進度及適時提供行政、法規解釋等各項協助。

虎尾糖廠廠長蘇建元說明，地震後已請專業單位評估2支煙囪的安全性，營運的煙囪重新上漆、解決鏽蝕問題，斷裂的煙囪頂部磨平，避免造成危險，正在等待結構技師給予評估報告，再進行後續討論。