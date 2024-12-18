台南產銷履歷黃金蕎麥茶 讓消費者清楚每粒蕎麥「身世」

中央社／ 台南18日電
農業部農糧署南區分署輔導台灣黃金蕎麥生產合作社、中華醫事科技大學產官學合作，18日在台南市玉井區舉辦2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表記者會，推廣使用產銷履歷農產品標章的黃金蕎麥茶產品。圖／黃金蕎麥生產合作社提供
農業部農糧署南區分署輔導台灣黃金蕎麥生產合作社、中華醫事科技大學產官學合作，18日在台南市玉井區舉辦2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表記者會，推廣使用產銷履歷農產品標章的黃金蕎麥茶產品。圖／黃金蕎麥生產合作社提供

農業部農糧署南區分署輔導台灣黃金蕎麥生產合作社，與中華醫事科技大學餐旅管理系產官學合作，開發具產銷履歷認證黃金蕎麥茶，推廣農業永續理念農產品，增加消費者信任。

有限責任台灣黃金蕎麥生產合作社，今天在台南市玉井區舉行2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表記者會，推廣使用產銷履歷農產品標章的黃金蕎麥茶產品。

農糧署南區分署分署長陳立儀致詞表示，分署近年輔導黃金蕎麥合作社利用風險管理手段，以合乎農業永續理念方法，生產安全、具可追溯性農產品，再由國際第三者認驗證體系予以確認把關，方便消費者辨識購買。

陳立儀指出，通過驗證產品除了能查詢完整生產紀錄，建立市場區隔，提升產品市場競爭力，並有助營造良好農業生產及農產品消費環境。

台灣黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶說，為滿足消費者需求及實踐企業社會責任，蕎麥契作以自然栽培法種植，全程不用農藥，推出全新包裝黃金蕎麥產品，外包裝上都有專屬二維碼，消費者可清楚了解每一粒蕎麥「身世」，品質與安全都更有保障。

林家寶表示，消費者對於食品安全要求日益提高，不僅重視食物味道及營養價值，更在意食材來源與生產過程，合作社將繼續完善產銷履歷，擴大應用範圍，推廣涵蓋至更多產品種類。

台南 消費者 生產合作社 產銷履歷

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