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影／宗教觀光打卡新地標 嘉義城隍廟天衛機神暨開運祈福令牌啟用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影

觀光署公布國內宗教觀光旅遊景貼、國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，迎接明年新春宗教觀光人潮，增加新宗教觀光打卡亮點。

「天衛機神」的佈景區亮相，法師啟用典禮進行開光儀式，市長黃敏惠、嘉市商業公會理事長蕭秋勇及城隍廟董事長賴永川及董監事，共同主持啟用儀式，黃敏惠拿筆在祈福令牌寫「城隍護民、天佑嘉義」，蕭秋勇代表百工百業，寫「幸福嘉義、進步繼續、工商興旺、全民參與」祈福。

全台獨一無二巨型機甲神尊「天衛機神」裝置藝術，展現創新文化信仰，感受城隍爺庇佑守護，「天衛機神」護佑神器「文判筆」，象徵正義與智慧，手拿「文判如神、智耀四方」，具明是非、懲兇惡，得智慧、開光明的神聖寓意。

搭配祈福令牌及祈福牆，讓信眾祈福求恩，廟方先找學生寫下祈福卡，由黃敏惠等來賓掛在祈福牆，廟方委託打造「天衛機神」，運用3D技術與切割工法研究、構思，使傳統圖騰與新穎意象結合，展現文化與創意深度；將在地信仰、歷史與教育理念滲入作品，為信眾提供寬廣的文化視野。

黃敏惠說，城隍爺護佑嘉義，宗教安定人心力量，文創宗教帶動宗教觀光。蕭秋勇表示，城隍爺是嘉義守護神，嘉義人從小到大，人生重要日子拜城隍爺，祈求保佑。

廟方為讓更多人認識新地標，舉辦攝影活動，透過鏡頭紀錄「天衛機神」，參加者將作品上傳打卡標註指定粉絲專頁，可爭取豐富獎項與精美禮品，詳情請見城隍廟臉書；另有按讚打卡領取小禮物互動活動。

國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟，下午新文創宗教地標，高375公分，以塑鋼材料按城隍尊神製作的「天衛機神」及祈福牆啟用，增加新宗教觀光打卡亮點。記者魯永明／攝影

嘉義 城隍爺 黃敏惠

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