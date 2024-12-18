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雲林虎尾冬季限定畫面曝光 周末農場限定五分車停留供民眾合影
雲林虎尾糖廠每年冬季開工製糖，全台唯一以五分車穿梭市區載運甘蔗，吸引不少鐵道迷追逐搶拍，一年僅開放一次的雲林縣馬光有機栽培園區將於21、22日舉辦「溪圳糖香風車節」，開放民眾入園參觀，活動期間中午將有載滿甘蔗的五分車停留農場10分鐘，供遊客拍照留念。
雲林縣馬光有機栽培園區占地200公頃，由農業部補助種植花生、黑豆、玉米等作物，推廣國產雜糧，完工已一年多，平時不對外開放，一年僅一次讓民眾入內參觀。
配合虎尾糖廠開工製糖，並藉機讓民眾認識有機農業，精緻農業生產合作社本周六、日在馬光有機栽培園區舉辦「2024溪圳糖香」風車節，合作社理事主席謝萬來表示，今年活動以「雜糧好食」、「社大成果」、「甜蜜糖風」為主軸，現場有在地小農市集、虎尾溪社區大學成果展及農場生態導覽。
謝萬來表示，今年推動「社區支持農業（CSA）會員計畫」，民眾凡加入此計畫，認購7千元農產品，即可獲得等值的食農教育及農業生態體驗，如無人機飛行、採收有機玉米筍、攀樹等體驗，因正逢虎尾糖廠製糖，活動期間將可看見五分車穿越園區，中午安排載滿甘蔗的火車在園區內停留10分鐘讓遊客拍照，感受糖都魅力。
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