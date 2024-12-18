智慧節能、環保永續成全國表率 雲林獲公務界奧斯卡獎肯定

全球面臨氣候變遷嚴峻挑戰，雲林縣政府2021年成立氣候變遷專案辦公室，負責規畫並執行多項應對氣候變遷的政策，致力透過智慧方式節能減碳與環保永續，榮獲今年考試院公務人員傑出貢獻獎，這也是雲縣府首次獲獎，賴清德總統昨天頒獎，特別提及雲林縣能領先20縣市樹立典範，非常不容易。

雲林縣氣候變遷專案辦公室成立後，建置「雲林數位農業行動平台」，運用大數據技術整合各鄉鎮農業數據，精準分析農作物生產狀況，幫助農民掌握市場需求。

不僅透過智慧物聯網技術，協助口湖鄉台灣鯛智能魚池，每池年產量高達8萬斤，同時利用太陽能板創造再生能源，節水率達93%，也在大埤鄉輔導富禮農場打造光電農場，運用物聯網技術控制杏鮑菇生長環境。

雲林縣環保局更透過「轉廢為能」策略，將家戶垃圾轉製為固體再生燃料(SRF)，並與企業合作標售，成功減少二氧化碳排放約12萬公噸，為縣庫帶來1.7億元收入，並推動沼氣發電技術，將養豬場糞尿轉化為能源和農地肥料，為農民每年節省約5千萬元的化肥費用。