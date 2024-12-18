快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧節能、環保永續成全國表率 雲林獲公務界奧斯卡獎肯定

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府氣候變遷辦公室智慧減碳農業與循環永續促進團隊，致力於節能減碳、環保永續及數位轉型，榮獲今年考試院公務人員傑出貢獻獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府氣候變遷辦公室智慧減碳農業與循環永續促進團隊，致力於節能減碳、環保永續及數位轉型，榮獲今年考試院公務人員傑出貢獻獎。圖／雲林縣政府提供

全球面臨氣候變遷嚴峻挑戰，雲林縣政府2021年成立氣候變遷專案辦公室，負責規畫並執行多項應對氣候變遷的政策，致力透過智慧方式節能減碳與環保永續，榮獲今年考試院公務人員傑出貢獻獎，這也是雲縣府首次獲獎，賴清德總統昨天頒獎，特別提及雲林縣能領先20縣市樹立典範，非常不容易。

雲林縣氣候變遷專案辦公室成立後，建置「雲林數位農業行動平台」，運用大數據技術整合各鄉鎮農業數據，精準分析農作物生產狀況，幫助農民掌握市場需求。

不僅透過智慧物聯網技術，協助口湖鄉台灣鯛智能魚池，每池年產量高達8萬斤，同時利用太陽能板創造再生能源，節水率達93%，也在大埤鄉輔導富禮農場打造光電農場，運用物聯網技術控制杏鮑菇生長環境。

雲林縣環保局更透過「轉廢為能」策略，將家戶垃圾轉製為固體再生燃料(SRF)，並與企業合作標售，成功減少二氧化碳排放約12萬公噸，為縣庫帶來1.7億元收入，並推動沼氣發電技術，將養豬場糞尿轉化為能源和農地肥料，為農民每年節省約5千萬元的化肥費用。

環保局長張喬維昨與農業處長魏勝德代表領獎，賴清德總統致詞時肯定雲林在智慧永續的推動成果，足以成為全國表率。公務人員傑出貢獻被稱為公務界奧斯卡獎，是公務員的至高榮譽。

雲林縣政府氣候變遷辦公室智慧減碳農業與循環永續促進團隊，致力於節能減碳、環保永續及數位轉型，榮獲今年考試院公務人員傑出貢獻獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府氣候變遷辦公室智慧減碳農業與循環永續促進團隊，致力於節能減碳、環保永續及數位轉型，榮獲今年考試院公務人員傑出貢獻獎。圖／雲林縣政府提供

氣候變遷 環保局長 雲林

延伸閱讀

賴總統：台美繼續攜手落實並推動更多合作

賴總統：民進黨一路走來始終和農民站在一起

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

「羅馬」起落30年 再獲賴賞識攀權力高峰

相關新聞

智慧節能、環保永續成全國表率 雲林獲公務界奧斯卡獎肯定

全球面臨氣候變遷嚴峻挑戰，雲林縣政府2021年成立氣候變遷專案辦公室，負責規畫並執行多項應對氣候變遷的政策，致力透過智慧...

雲林虎尾冬季限定畫面曝光 周末農場限定五分車停留供民眾合影

雲林虎尾糖廠每年冬季開工製糖，全台唯一以五分車穿梭市區載運甘蔗，吸引不少鐵道迷追逐搶拍，一年僅開放一次的雲林縣馬光有機栽...

高雄九龍齋商品使用逾期原料 嘉義市下架逾百件相關產品

高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料，製造蜜餞和酸梅湯等35項商品，波及全台21縣市，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府...

「日經亞洲」專文報導台南 文化首都蛻變為高科技城市

「日經亞洲」(Nikkei Asia) 以台南400為主題，緊扣城市文化、歷史與產業發展，結合台南古蹟景點與美食推介，刊...

故宮南院9歲了！12月28、29日限時2天開放免費參觀 12月壽星有獎

國立故宮博物院南部院區2015年12月28日開館至今，吸引逾9百萬人次參觀，今年是開館第9周年，故宮南院特別開放12月2...

畢業53載安平金小姐前唱「鳳和追想曲」 歡度不一樣同學會

一群1971年畢業於台南私立鳳和中學，也是9年一貫教育國中首屆學生，歷經2年尋找，全班67名學生已找到57人，其中11人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。