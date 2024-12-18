聽新聞
0:00 / 0:00
智慧節能、環保永續成全國表率 雲林獲公務界奧斯卡獎肯定
全球面臨氣候變遷嚴峻挑戰，雲林縣政府2021年成立氣候變遷專案辦公室，負責規畫並執行多項應對氣候變遷的政策，致力透過智慧方式節能減碳與環保永續，榮獲今年考試院公務人員傑出貢獻獎，這也是雲縣府首次獲獎，賴清德總統昨天頒獎，特別提及雲林縣能領先20縣市樹立典範，非常不容易。
雲林縣氣候變遷專案辦公室成立後，建置「雲林數位農業行動平台」，運用大數據技術整合各鄉鎮農業數據，精準分析農作物生產狀況，幫助農民掌握市場需求。
不僅透過智慧物聯網技術，協助口湖鄉台灣鯛智能魚池，每池年產量高達8萬斤，同時利用太陽能板創造再生能源，節水率達93%，也在大埤鄉輔導富禮農場打造光電農場，運用物聯網技術控制杏鮑菇生長環境。
雲林縣環保局更透過「轉廢為能」策略，將家戶垃圾轉製為固體再生燃料(SRF)，並與企業合作標售，成功減少二氧化碳排放約12萬公噸，為縣庫帶來1.7億元收入，並推動沼氣發電技術，將養豬場糞尿轉化為能源和農地肥料，為農民每年節省約5千萬元的化肥費用。
環保局長張喬維昨與農業處長魏勝德代表領獎，賴清德總統致詞時肯定雲林在智慧永續的推動成果，足以成為全國表率。公務人員傑出貢獻被稱為公務界奧斯卡獎，是公務員的至高榮譽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言