大台南公車「智慧等車」擴大紅、藍、綠幹支線

大台南公車「智慧等車」服務功能上線以來迄今已突破10萬使用人次，臺南市民們紛紛敲碗希望可以提供更多路線，南市府宣布即日起新增紅、藍、綠幹支線，未來亦逐步擴大至更多路線及站位，讓更多市民享受到「智慧等車」服務的便利性。

交通局局長王銘德表示，大台南公車「智慧等車」服務更是全國首創針對「等公車」提出的全方位整體解決方案，民眾利用大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3種方式，即可將訊號傳送到公車駕駛座旁的車機，通知司機下一站有民眾要上車，有效解決以往偶有過站不停問題，也減輕司機行車壓力。

交通局長王銘德指出，「智慧等車」今年6月起在70路、9橘、橘9-1等3條路線試辦大獲成功，而因台南市有發展成熟的公車動態系統，每輛公車上都有車機設備，且早於104年即已在全市4千多處公車站設置「虛擬智慧站牌」QRcode，所以不必再加裝其他設備，透過程式修改，很快可以推廣到其他路線。

局長王銘德說，本次「智慧等車」服務係透過車機、APP程式更新下放並測試完成，即日起在紅、藍、綠幹線及支線啟用，本次共計45條路線、1,801處站位、211輛公車均已擴增改版完成，民眾現可透過大台南公車APP，點選要搭乘的路線和所在站位，或是用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QRcode，顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要上車」按鈕，系統即可透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車。

局長王銘德進一步指出，在APP和QRcode的智慧等車功能中，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，提早提醒司機預備服務。

聚傳媒