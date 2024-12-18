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高雄九龍齋商品使用逾期原料 嘉義市下架逾百件相關產品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料製造蜜餞等35項商品，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。圖／嘉市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料製造蜜餞等35項商品，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。圖／嘉市衛生局提供

高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料，製造蜜餞和酸梅湯等35項商品，波及全台21縣市，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。

高雄市府衛生局接獲民眾檢舉「九龍齋食品有限公司」使用逾期原料及蜜餞、酸梅湯等產品有效日期改標，雄檢查獲逾期產品並封存產品及原料共計35件品項。產品下游業者涉及嘉市，衛生局昨天接獲高雄市府衛生局通報第一時間，立刻緊急通知轄內各通路販賣業者全數預防性下架有關「九龍齋食品有限公司」任何商品，並啟動市售端查核。

衛生局說，依據高雄市生局提供嘉市下游業者清冊量販店、藥局、食品行及超商等通路，到現場門市查核，計稽查18家業者，預防性下架146件相關產品並辦理退貨，後續將持續追蹤稽查，確保市民食品安全。

若民眾有購買到相關產品，可逕洽原購買店家進行辦理退貨事宜。衛生局說，若業者儲存或將過期品重新標示，販售給下游不知情的店家，涉違反刑事詐欺行為，以及違反食品安全衛生管理法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，逾期產品、原料包含大地榆膏、乳糖、抹茶粉、果膠、金鹹麥芽、青檸C、枸杞膏、香檸C發酵飲品、烏梅粒、純蜂蜜、健匠冷梅、健匠梅（酵素青番梅）、健匠梅（酵素桂花梅）、健匠梅（酵素紫蘇梅）、健匠梅（酵素蜂蜜梅）、健匠葡萄（乳酸菌發酵葡萄）、健匠葡萄（發酵紫葡萄）、梅子滷汁。

還有發酵加州黑蜜棗、發酵酸梅湯、菊花蜜、菊花蜜、蜂王乳蜜、蜂蜜橄欖、蜂蜜檸檬、維他命C、酵素橄欖、薑黃檸檬發酵飲品、檸檬C、檸檬果膠原蛋白發酵飲品、檸檬粉、檸檬酸、藤黃果梅、蘆薈精石、鹹麥芽，共計35品項。

衛生局呼籲，食品業者應遵守食安法相關規定，落實衛生自主管理，勿存有不法或僥倖，如經查獲違規將依法嚴處；另也提醒消費者購買食品務必看清有效日期，如有來源或標示不明的產品應避免購買，民眾如有食品安全衛生問題或疑義，可電洽嘉市衛生局食品藥物管理科專線電話（05）2338267，共同為食安把關。

高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料製造蜜餞等35項商品，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。圖／嘉市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料製造蜜餞等35項商品，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。圖／嘉市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料製造蜜餞等35項商品，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。圖／嘉市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料製造蜜餞等35項商品，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。圖／嘉市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料製造蜜餞等35項商品，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。圖／嘉市衛生局提供
高雄九龍齋食品公司疑使用逾期原料製造蜜餞等35項商品，遭檢調及衛生局查獲食安問題法辦。嘉市府衛生局獲報稽查轄內下游業者146件相關產品，全數預防性下架。圖／嘉市衛生局提供
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