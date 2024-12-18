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「日經亞洲」專文報導台南 文化首都蛻變為高科技城市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲接受「日經亞洲」的專訪。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲接受「日經亞洲」的專訪。圖／台南市政府提供

「日經亞洲」(Nikkei Asia) 以台南400為主題，緊扣城市文化、歷史與產業發展，結合台南古蹟景點與美食推介，刊出「漫步台南──台灣的文化之都」(Footloose in Tainan, cultural capital of Taiwan)專題報導。文章以1624年台南隨台灣走向國際為起點，細述台南在歷經不同政權洗禮後，如何銘記歷史，推動台灣民主化進程與多元族群認同的發展。

市長黃偉哲接受專訪時表示，台南是一座融合古今、兼具新舊的城市，至今仍保有各時期的歷史遺跡，舊城區與老巷弄呈現獨特的古都風貌，正是這些深厚的歷史底蘊造就了台南「文化首都」的美名。同時，他強調科技也正在形塑台南的城市特色，隨著台積電等產業龍頭進駐，台南成為半導體等高科技產業的重要基地。

報導稱台南為台灣文化的搖籃，詳盡描繪城市數百年來的記憶保存與延續。文章以歷史保存與產業發展為主線，交織宗教信仰、飲食文化等常民生活的點滴痕跡，展現台南傳統文化的延續與創新。文章特別推介台南的道地美食，包括牛肉湯、小卷米粉等鮮美料理，並介紹多家適合國際遊客探訪的特色店家，突顯台南美食文化的多樣性與魅力。

日本經濟新聞」是亞洲最大獨立財經媒體，「日經亞洲」(Nikkei Asia) 為其英文出版物，曾多次獲得國際新聞大獎肯定，長期以來積極報導台灣科技、政治與國防相關議題。此篇專文深入探討台南的歷史與現代發展，並精選特色景點與必吃美食，歡迎國內外遊客親身體驗古都風華。無論是感受台南400年的文化底蘊，還是展望未來，遊客都將在此留下難忘的回憶。

「日經亞洲」刊出「漫步台南——台灣的文化之都」的專文報導。圖／台南市政府提供
「日經亞洲」刊出「漫步台南——台灣的文化之都」的專文報導。圖／台南市政府提供

台南 日本經濟 美食

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日本媒體專題報導台南400 描述古都多元面貌

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