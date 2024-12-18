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故宮南院9歲了！12月28、29日限時2天開放免費參觀 12月壽星有獎
國立故宮博物院南部院區2015年12月28日開館至今，吸引逾9百萬人次參觀，今年是開館第9周年，故宮南院特別開放12月28、29日免費參觀，12月壽星來館可獲得館慶限定「囍字文物徽章」，還能欣賞館慶特別節目，邀請大家一起到故宮南院過生日。
故宮南院指出，以當代博物館理念設計，展出故宮文物，座落位於中南部的嘉義縣，致力於文化平權，鼓勵大家從多元角度親近藝術，開館至今接待逾900萬人次參觀，幾乎所有嘉縣小學生都參觀過故宮南院，還打造親子共融兒童創意中心，是親子假期出遊首選。
故宮博物院院長蕭宗煌說，為回應觀眾期待與支持，今年館慶適逢周末假期，特別提供2天免費參觀，不僅回顧9年前耀眼開館時刻，同時也放眼未來，期待推出更多展覽及服務，歡迎12月壽星一起慶生，特別準備「妙色展-囍字文物徽章」作為生日禮。
故宮南院強調，28、29日館慶邀請TapLife踢踏搖擺舞團演出。TapLife舞團屢獲國內外殊榮，包含民視異國舞蹈爭霸戰冠軍、上海國際踢踏節金獎及紐約國際搖擺舞錦標賽季軍等，下午3點至4點將在南院2樓大廳表演活力四射的踢踏舞。
此外，故宮南院「人氣國寶展」、「談琴說藝」主題正展出中，極受歡迎的「肉形石」在展廳散發著國寶級爌肉風采，「乾清宮尋寶–破解天字號玉器密碼」、「妙色–清代金銀飾件」兩檔特展展出逾700件精品，邀大家一起來場感官奢華享受。
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