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南市創新啟用智能監控CEMS 精準監測工廠排放數據

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市為強化監測精準度，設置排放管道連續自動監測設施系統，偵測到異常即會主動發出警訊通知，確保工廠排放管理更加完善。記者鄭惠仁／翻攝
台南市為強化監測精準度，設置排放管道連續自動監測設施系統，偵測到異常即會主動發出警訊通知，確保工廠排放管理更加完善。記者鄭惠仁／翻攝

台南市為強化監測精準度，現有10處公私場所設置24根排放管道連續自動監測設施系統（CEMS），即時監測排放數據；隨著第6批管制對象明年公告，將再增9家工廠，共16根排放管道納入CEMS監控範圍。環保局表示，啟用智能監控系統後，偵測到異常即會主動發出警訊通知，確保工廠排放管理更加完善。

環保局指出，為提升數據監測的準確性，今年啟用「智能監控系統」，將設備安裝於工廠的CEMS排放管道中，直接接收儀器監測的原始數據並即時上傳雲端，無需經過廠方的數據處理系統，有效防止數據被篡改或造假。一旦系統偵測到異常，如數據不符或超標，將立刻發出警訊，讓環保局第一時間掌握狀況，迅速要求改善，確保監控作業的透明與有效性。

環保局長許仁澤表示，由智能監控系統比對發現，部分工廠存在數據異常問題，如原始資料短缺、數據未傳輸甚至高值超標等情形，已要求相關廠商立即修正。明年起持續納管及輔導第6批CEMS公私場所，並擴大智能監控系統的應用。透過科技手段，即時掌控汙染數據、加強預警能力，朝向打造永續發展、環境友善的優質城市邁進。

台南市為強化監測精準度，設置排放管道連續自動監測設施系統，偵測到異常即會主動發出警訊通知，確保工廠排放管理更加完善。記者鄭惠仁／翻攝
台南市為強化監測精準度，設置排放管道連續自動監測設施系統，偵測到異常即會主動發出警訊通知，確保工廠排放管理更加完善。記者鄭惠仁／翻攝

環保局長 監控 超標

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