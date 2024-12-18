畢業53載安平金小姐前唱「鳳和追想曲」 歡度不一樣同學會

一群1971年畢業於台南私立鳳和中學，也是9年一貫教育國中首屆學生，歷經2年尋找，全班67名學生已找到57人，其中11人已過世，他們今天相聚安平，並結合少年情懷，創作「鳳和追想曲」，以安平追想曲的曲來唱，唱出回憶，也是最不一樣的同學會。

鳳和中學60級三年忠班的學生，個個成績優異，在社會有傑出表現，有醫生、工程師、護士、老師等，其中以老師最多，從大學教授到國小老師超過12人，多數都已退休，其中後甲國中學務主任退休的張鵬程，除了寫作傳承，也在松柏教詩詞賞析與吟唱，退而不休。

兩年前有人建議請導師王榮吉吃飯，因人數只有5、6人，興起找回同班同學的念頭，在老師帶動下，陳雪、吳源穗、胡茂森、呂俐娜、張鵬程等人群策群力，拿出畢業紀念冊，寄信到半世紀前的通訊地址，許多都被退回，經請里長、廟宇幫忙，到目前共連絡上57人，但其中11人已過世。

今天，他們相約安平見面，並由張鵬程導覽，做深度之旅，從小砲台、烏特勒支堡、乾隆海堤、劍獅古厝、捲毛劍獅、怒目金剛劍獅、歷史水景公園、德商東興洋行，樹屋到台江國家公園，並坐船遊台江。此時台江國家公園管理處芙蓉花盛開，讓同學會增添色彩。

最特別的是，張鵬程與吳源穗創作「鳳和追想曲」，歌詞為「身穿卡其短褲鬃，頭戴圓圓瓠稀殼

，藤條劈啪叫，心頭亂亂彈，阮是少年啊逐風浪，心情無塊講，先生情難忘，相思寄著海邊風，

鳳和失聯半世紀，啊~等你作伙來安平。」他們來到東興洋行前「金小姐」母女雕像處，由呂俐娜吹笛，大家唱安平追想曲，並用安平追想曲的曲調唱「鳳和追想曲」，還用空拍機記錄難得的同窗情懷。

82歲老師王榮吉也快樂地與學生歡唱，這群老學生說，找人過程令人難忘，不斷有新找到的同學加入群組，聚會的人也多了，希望還失聯的同學能快點回來，讓同窗情懷更豐富與精采。