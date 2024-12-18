快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超可愛！三級保育動物「螃蟹獵人」現蹤 阿里山覓食

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山出現罕見三級保育動物食蟹獴，穿梭竹林溪流覓食模樣相當可愛。圖／林業保育署嘉義分署提供
阿里山出現罕見三級保育動物食蟹獴，穿梭竹林溪流覓食模樣相當可愛。圖／林業保育署嘉義分署提供

嘉義縣阿里山鄉山美村出現罕見三級保育類野生動物「食蟹獴」，因喜歡捕食蝦蟹及甲殼類動物，被稱為「螃蟹獵人」。鄒族獵人協會安姓獵人近日巡護環境時，巧遇這隱秘的森林居民，發現食蟹獴在竹林溪流間穿梭覓食，模樣相當可愛。

林業保育署嘉義分署介紹，食蟹獴全身有堅硬而膨鬆的毛、粉紅色的鼻子，嘴角至頸部有白色鬃毛，又稱棕簑貓，屬於三級保育類野生動物，時常穿梭在潮濕溪流旁、竹林和濕地，最愛大快朵頤甲殼類動物，包括螃蟹、魚蝦、螺類、蝸牛、昆蟲，被稱為「螃蟹獵人」。

林業保育署嘉義分署也說，食蟹獴是低調的森林居民，也是溪流生態系重要的指標物種，控制無脊椎動物和小型哺乳動物的數量，協助維持生態系統穩定，扮演平衡食物鏈的角色，有獵人在山美村竹林發現食蟹獴出現，顯示出阿里山地區生態完整性。

林業保育署嘉義分署強調，近年食蟹獴棲息環境受人為開發影響逐漸縮減，呼籲重視棲地保護工作，減少人類活動對森林生態系干擾，在野外環境如果遇野生動物，遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，將食物垃圾妥善包好帶走，避免破壞野生動物棲息環境。

食蟹獴全身有堅硬而膨鬆的毛、粉紅色的鼻子，嘴角至頸部有白色鬃毛，又稱棕簑貓。圖／林業保育署嘉義分署提供
食蟹獴全身有堅硬而膨鬆的毛、粉紅色的鼻子，嘴角至頸部有白色鬃毛，又稱棕簑貓。圖／林業保育署嘉義分署提供

保育類野生動物 嘉義 獵人

延伸閱讀

保育類食蟹獴出沒阿里山 獵人拍到可愛模樣

三峽美人茶特等獎得主陷租保育林種茶風波 當事人：良心種地不容抹黑

阿里山「小火車」呼嘯而過…長不一樣？網喊幸運：傳說中彩蛋

2025阿里山眠月線最新消息：入園申請、交通資訊一次告訴你！

相關新聞

影／超可愛！三級保育動物「螃蟹獵人」現蹤 阿里山覓食

嘉義縣阿里山鄉山美村出現罕見三級保育類野生動物「食蟹獴」，因喜歡捕食蝦蟹及甲殼類動物，被稱為「螃蟹獵人」。鄒族獵人協會安...

影／全台唯一五分車載甘蔗限定景色 雲林虎尾糖廠今開工製糖

台糖虎尾糖廠是全台唯二製糖糖廠，更是唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠，今天由台糖董事長吳明昌主持拋蔗儀式，象徵製糖開工，受去...

畢業53載安平金小姐前唱「鳳和追想曲」 歡度不一樣同學會

一群1971年畢業於台南私立鳳和中學，也是9年一貫教育國中首屆學生，歷經2年尋找，全班67名學生已找到57人，其中11人...

攜手守護民眾生命 嘉基急診助攻嘉縣特搜大隊認證「中型搜救隊」成功

嘉義基督教醫院急診部與嘉義縣消防特搜隊聯手出擊，日前獲國家搜救隊能力分級認證「中型搜救隊」通過，過程中，嘉基醫護團隊全力...

雲林觀光人次破2千萬刷新高 西螺福興宮將加入神隊友

雲林縣現有5處交通部全國核定觀光遊憩據點，今年截至11月止，5處據點觀光人次突破2千萬，為歷史最佳，雲林縣府爭取將「西螺...

歲末寒冬里長伯愛心年菜11年不中斷 年年加碼近500人認捐

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，11年前臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，擴增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。