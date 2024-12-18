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影／超可愛！三級保育動物「螃蟹獵人」現蹤 阿里山覓食
嘉義縣阿里山鄉山美村出現罕見三級保育類野生動物「食蟹獴」，因喜歡捕食蝦蟹及甲殼類動物，被稱為「螃蟹獵人」。鄒族獵人協會安姓獵人近日巡護環境時，巧遇這隱秘的森林居民，發現食蟹獴在竹林溪流間穿梭覓食，模樣相當可愛。
林業保育署嘉義分署介紹，食蟹獴全身有堅硬而膨鬆的毛、粉紅色的鼻子，嘴角至頸部有白色鬃毛，又稱棕簑貓，屬於三級保育類野生動物，時常穿梭在潮濕溪流旁、竹林和濕地，最愛大快朵頤甲殼類動物，包括螃蟹、魚蝦、螺類、蝸牛、昆蟲，被稱為「螃蟹獵人」。
林業保育署嘉義分署也說，食蟹獴是低調的森林居民，也是溪流生態系重要的指標物種，控制無脊椎動物和小型哺乳動物的數量，協助維持生態系統穩定，扮演平衡食物鏈的角色，有獵人在山美村竹林發現食蟹獴出現，顯示出阿里山地區生態完整性。
林業保育署嘉義分署強調，近年食蟹獴棲息環境受人為開發影響逐漸縮減，呼籲重視棲地保護工作，減少人類活動對森林生態系干擾，在野外環境如果遇野生動物，遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，將食物垃圾妥善包好帶走，避免破壞野生動物棲息環境。
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