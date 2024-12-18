影／全台唯一五分車載甘蔗限定景色 雲林虎尾糖廠今開工製糖

台糖虎尾糖廠是全台唯二製糖糖廠，更是唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠，今天由台糖董事長吳明昌主持拋蔗儀式，象徵製糖開工，受去年國際糖價低迷，今年預計產製1.95萬噸的本土二砂糖，較去年減產0.27萬噸，但近日國際糖價回穩，明年將會增加種植面積增產。

虎尾糖廠建廠117年，是全台唯一以五分車載運甘蔗的糖廠，每年12月開工製糖，到隔年3月底止，期間可見五分車穿越虎尾鎮上，成為季節限定特色美景，吸引不少遊客前來追五分車。

今糖廠開工製糖，由吳明昌與雲林縣長張麗善及日本台灣交流協會代表片山和之等人一同拋蔗，象徵開工，廠方也邀請福安宮糖廠媽駐駕與遼境廠區，今年製糖開工順利。

糖廠副廠長翁賢章表示，受去年國際糖價下跌影響，今年計畫性生產減量，預計採收甘蔗原料21.63萬噸、產製1.95萬噸的本土二砂糖，較去年略減0.27萬噸，近日國際糖價回穩，預估明年將會增產。

虎尾糖廠有二支煙囪，其中一支在今年四月因為地震斷裂，翁賢章表示，趕在製糖期開始前，該煙囪已於上月完成修復，製糖不受影響。

張麗善表示，五分車載甘蔗製糖的文化雲林獨有，一定要延續下去，也要持續發揚光大，縣府會持續與虎尾糖廠合作，發揚糖都觀光文化。

片山和之今受邀參加製糖開工，他說，虎尾糖廠從日據時代營運至今，過去製糖為了日本、台灣的近代化付出很多的貢獻，日據時代台灣主要出口的產品就是糖，希望台糖能夠成為台日及雲林友好的象徵。