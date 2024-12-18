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攜手守護民眾生命 嘉基急診助攻嘉縣特搜大隊認證「中型搜救隊」成功

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫護人員需進入災害現場進行醫療評估與救治圖／嘉義基督教教醫院提供
醫護人員需進入災害現場進行醫療評估與救治圖／嘉義基督教教醫院提供

嘉義基督教醫院急診部與嘉義縣消防特搜隊聯手出擊，日前獲國家搜救隊能力分級認證「中型搜救隊」通過，過程中，嘉基醫護團隊全力支援救援行動，提供及時的醫療支援，經過重重考驗，發揮關鍵作用。嘉義縣消防局長蔡建安表示，嘉基急診部的專業醫療支援助攻成功，不僅彰顯了嘉義縣特搜隊在災害救援領域的實力，更提升縣民的生命與財產安全保障。

自1年多前開始，嘉基急診部便投入專業醫護團隊，參與各類救援行動的訓練，模擬災害現場進行醫療評估與救治，並悉心關注特搜隊員的健康與安全，提供相應的藥品與醫療器材支援，不但強化特搜隊的醫療應變能力，也充分展現醫療與搜救團隊之間的密切合作。

嘉基急診部醫師黃漢群表示，嘉基有5名急診醫護人員，偕同嘉長、嘉榮與大林慈濟等友院，積極投入救援訓練的行動，歷經長達1年多的災變現場的救護訓練，發揮急救專業，並克服在倒塌建築物與炎熱的高溫等惡劣環境中進行急救的挑戰，與特搜隊員通力協作為受困者提供救治。在此次認證的36小時不間斷實質演練中，醫護團隊展現了卓越的專業能力，確保受傷搜救人員及傷患獲得最佳的緊急醫療處理，為認證成功貢獻了重要力量。

嘉基院長陳煒表示，人道救援是急診醫療的延伸，透過雙方合作，歷經嚴苛的考驗終於通過認證對所有參與者致敬；陳煒說，嘉基急診部能成為特搜隊醫療組成員為社會多盡一份力，未來嘉基急診部也將加入國際人道救援的輪值，在災難中能夠提供助力，持續提供堅實的醫療後盾，致力於保護民眾的安全。

嘉義縣消防局感謝嘉基投入醫護人力全力支援救援行動。圖／嘉義基督教教醫院提供
嘉義縣消防局感謝嘉基投入醫護人力全力支援救援行動。圖／嘉義基督教教醫院提供
嘉義縣消防局蔡建安（右）致贈感謝狀感謝嘉基院長陳煒（左）支持投入醫護人力全力支援救援行動。圖／嘉義基督教教醫院提供
嘉義縣消防局蔡建安（右）致贈感謝狀感謝嘉基院長陳煒（左）支持投入醫護人力全力支援救援行動。圖／嘉義基督教教醫院提供
嘉基急診部醫師黃漢群說明，特搜隊員與醫護相互合作成功救出受困傷者。圖／嘉義基督教教醫院提供
嘉基急診部醫師黃漢群說明，特搜隊員與醫護相互合作成功救出受困傷者。圖／嘉義基督教教醫院提供
醫療組人員需克服災變現場的惡劣環境進行醫療救援。圖／嘉義基督教教醫院提供
醫療組人員需克服災變現場的惡劣環境進行醫療救援。圖／嘉義基督教教醫院提供

嘉義 團隊 成功

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